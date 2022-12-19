Hava durumu sosyal medyaya direk etki ediyor

Columbia Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırma bilimcisi ve çalışmanın ortak yazarı Minor, "Şu an itibariyle, küresel olarak ortaya çıkan bu yeni aşırı hava olaylarının insan duygularını etkileme biçiminde çok az adaptasyon kanıtı görüyoruz" açıklamalarında bulundu.

Rejenerasyon Projesi adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluşun baş bilim adamı ve ortak yazarı Obradovich de 2021'de Pasifik Kuzeybatısı ve güneybatı Kanada'da rekor kıran bir sıcak hava dalgası sırasında duygularda büyük değişim yaşandığını buldu. Araştırmacılar, tweet'lerdeki olumsuz duyguların ABD'deki tipik sıcak hava dalgasına kıyasla on kat arttığını gösterdi. Minor ve meslektaşları, daha aşırı hava olayları karşısında sosyal medya duyarlılığını izlemeye devam etmeyi planlıyor; araştırmalar, artan küresel sıcaklıklar arasında daha sık meydana geleceğini gösteriyor.