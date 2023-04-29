Uzmanı kurtulma yöntemlerini açıkladı. Deprem korkusuna dikkat

Yaşam Koçu ve Biyoenejist Ebru Yazıcı, yaşanan deprem felaketlerinin insanlarda kaybetme korkusuna yol açtığını belirterek, “Deprem korkusu insanların enerji bedeninde blokaj meydana getirdi” sözlerini kullandı.

Uzmanı kurtulma yöntemlerini açıkladı. Deprem korkusuna dikkat

İHA’nın haberine göre; Yaşam Koçu ve Biyoenejist Ebru Yazıcı, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük deprem insanlarda ciddi bilinçaltı ve fiziksel sorunlara yol açtığını söyleyerek, uyarılarda bulundu.

Yaşanan deprem felaketlerinin insanlarda kaybetme korkusu ciddi etkilere yol açtığını ifade eden Yazıcı, deprem korkusunun insanların enerji bedeninde blokaj meydana getirdiğini, bu blokajın ise fiziksel ve bilinçaltı sorunların ortaya çıkardığını kaydetti.

Yazıcı, “Deprem sonrası insanlarımızda kaybetme korkusu meydana geldi. Etten kemikten olan maddi bedenimizin beraberinde enerji bedenimiz de vardır. Enerji bedenin en düşük frekansı korkudur. Korku frekansından dolayı insanın enerji bedeni sekteye uğrar ve enerji bedende blokaj meydana gelir. Enerji bedenin istasyonu çakradır ve çakralardaki blokajlar et bedene sirayet ederek kişiyi fiziksel ve ruhsal olarak olumsuz yönde etkileyebilmektedir” dedi.

ARINMA YÖNTEMLERİ

Yaşam Koçu Yazıcı, asrın felaketin ardından meydana gelen blokajlardan arınma yöntemleri hakkında da bilgi verdi.

Arınma için bioenerji seanslarını öneren Ebru Yazıcı, “Blokajlardan arınmak ve şifa bulmak isteyenler bio enerji seanslarına ilgi gösteriyor. Bizler bu seanslarda çok olumlu neticeler alıyoruz. Bu zorlu süreçte elimizin uzandığı gönlümüzün yettiği kadar gönüllü olarak afetzede vatandaşlarımızla biyoenerji çalıştık. Olumlu yönde verim aldık” şeklinde konuştu.

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