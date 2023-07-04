Uzman isim zehir saçan canlıyı evlerden kaçıracak formülü açıkladı

Veteriner Bektaş Şenay havaların ısınmasıyla yılanların görülmeye başladığını belirterek vatandaşları uyardı. Şenay, “Yılanların kükürtten uzak durduğunu biliyoruz, evin etrafına kükürt dökebilirler” sözlerini kullandı.

Uzman isim zehir saçan canlıyı evlerden kaçıracak formülü açıkladı

DHA’nın haberine göre; Çukurova bölgesinde yaz sıcaklarının artmasıyla kış uykusundan uyanan yılanlar, doğaya çıkmaya başladı. Yaşam alanları daraldığı için yiyecek bulmakta zorlanan yılanlar evlerde de görülmeye başladı.

Yılanların yaşam alanlarında görülmeye başlanması tedirginlik yaratırken, Mersin Veteriner Hekimler Odası Başkanı Bektaş Şenay, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Vatandaşları uyaran Mersin Veteriner Hekimler Odası Başkanı Bektaş Şenay Şenay, “Evlerde açıkta bırakılan peynir ve süt gibi gıdaların kokusu, yılanların içeri girmesine neden olur” dedi.

‘EVLERİN ETRAFINA KÜKÜRT DÖKÜN’

Vatandaşların yılanla karşılaşmaları halinde panik yapmamaları ve sakin olmalarını isteyen Şenay, "Dünyada olduğu gibi bölgemizde de birçok yılan çeşidi var. Siyah, boz, kör yılan dediğimiz türler var. Bunların içerisinde en zehirlileri engerek yılanı. Boz renkte, kalın ve kısa bir boyda olurlar. Çok fazla yaklaşıp, dokunmayın, kışkırtmayın. Çünkü yılanlar insanlardan korkup kaçar. Kışkırtırsanız da savunma ihtiyacı duyup saldırır. Kırsal bölgelerde mümkün olduğunca evlerin etrafını temiz tutmalılar. Oradaki çalı, ot, yaprakları temizlemeleri gerek. Yılanlar kendilerini açığa çıkartmamak için o tür yerlerde dolaşmayı sever. Kapalı ve gizli yerlerden gitmeyi tercih ederler.
Evlerin önünde hayvanların cazibesini çekecek gıdalara bulundurmamak gerekiyor. Yılanların kükürtten uzak durduğunu biliyoruz, evin etrafına kükürt dökebilirler” diye konuştu.

‘ŞEHİR ORTAMINA YAKIN YERDE EVLERİN İÇERİSİNE GİREBİLİYOR’

Yılanların yiyecek bulmak için evlere girmek zorunda kaldığını anımsatan Şenay, “Hayvanlar aç kaldığı zaman karnını doyurmak için muhakkak bir yerlere girmek zorunda kalıyor.

Yılanlar da şehir ortamına yakın yerde yaşıyorsa evlerin içerisine girebiliyor. İçerideki peynir, süt gibi kokular evin içine girmesini cazip hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

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