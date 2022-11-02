2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Uzmanından akciğer kanseri hakkında dikkat çeken açıklama

Uzmanından akciğer kanseri hakkında dikkat çeken açıklama

Tesadüfe bırakmadan erken teşhis için risk grubu hastaların yaptıracağı tetkikler olduğunu belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tümer Ulus, akciğer kanseri hakkında detaylı bilgi verdi.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 09:15
Takip Et

Uzmanı açıkladı: Akciğer kanseri bazen tesadüfen tespit edilebiliyor

Uzmanından akciğer kanseri hakkında dikkat çeken açıklama
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tümer Ulus, günümüzde en çok korkulan hastalıklar arasında ilk sıralarda yer alan akciğer kanserinde bazen hastaların şikâyetleri olmasa da tesadüfen çektikleri filmlerle, patolojik lezyonların erken saptanabildiğini ifade etti.

Akciğer kanserinin belirgin belirtilerinin “öksürük, ağrı, kan tükürme, eklem ağrıları” olabileceğini belirten Prof. Dr. Tümer Ulus, “Bu belirtiler görülebilir. Ama bazen de hiçbir belirti olmadan da tesadüfen çekilen akciğer grafisi ile tanı konulabilir” sözlerini kullandı.

Risk grubunda yer alan sigara tiryakileri, asbestli bölgede yaşayanlar, 40 yaş üstü yaş grubu, ailede kanser vakası olan kişilerin en az yılda bir kez akciğer grafisi çektirmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Ulus, düz akciğer grafisinin yetersiz kaldığı durumlarda ise tomografi çektirilmesi gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Ulus, rastlantısal olarak saptanan hastalığı kesin olarak belirlemek ve teşhis edebilmek için ileri tetkiklerinin kullanılmasının gerektiğine dikkat çekti. Ulus, “Son yıllarda onkolojik görüntülemede lezyonun metabolik aktivite düzeyini saptayarak tanı, evreleme ve tedavi sonrası değerlendirmeye büyük katkısı olan PET-BT (pozitron emisyon tomografisi-bilgisayarlı tomografi) kullanıma girdi. PET-BT soliter pulmoner nodüllerin ve kitlesel lezyonların değerlendirilmesinde etkin ve noninvaziv bir yöntemdir. Bir akciğer kitlesinin kötü huylu olduğu tespit edildiğinde hastalığın yaygınlığının doğru bir şekilde belirlenmesinde PET-BT’nin mevcut tanı yöntemlerine göre nitelikli sonuçlar elde edilebiliyor” ifadelerini kullandı.

Genelde bu tetkikler sonucunda hastaya tanı konulabildiğini ancak kanser tanısını doğrulayabilmek için o görülen dokudan biyopsi yapılması, sonucuna göre kesin kanser olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini de kaydetti.

“PATOLOJİDEN ÖNCE KESİN TANI KONULMAMALI”

Akciğer ve diğer kanser türlerindeki güvenilir tetkik yöntemlerinden bahseden Prof. Dr. Ulus, “Ancak şunu belirtmek gerekir ki zaman zaman bu tetkikler sonucunda sonuç pozitif yani tümör ihtimali yüksek olarak değerlendirilse de belirlenen kitlenin çıkarılarak yapılan biyopsi sonucunda tümör olmaması da mümkün. Bu durumda biz hekimlere düşen görev bu tür şüpheli görüntülerle başvuran hastalara kesin tanıyı patolojik tetkik yapılmadan koymamaktır” dedi.

Prof. Dr. Ulus, akciğer kanserinin günümüzde erken teşhis edilmesi halinde tedavi başarısı artığının altını çizdi ve şunları söyledi:

“Erken teşhis konan olgularda tümör operasyonla alınabilirse beraberinde tamamlayıcı tedavi kemoterapi, immunoterapi, radyoterapi gibi tedaviler yapılabilir ve eğer bu dediklerimiz gerçekleşirse akciğer kanseri hastasının yaşam kalitesi artar, daha iyi ve uzun yaşama şansı daha fazla olabilir.”
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
1
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
2
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
3
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
4
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
5
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
6
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
7
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿İstanbul'da IŞİD operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da IŞİD operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da IŞİD operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
﻿Fransız basını yazdı: Galatasaray Cengiz Ünder'i alıyor
﻿Fransız basını yazdı: Galatasaray Cengiz Ünder'i alıyor
﻿Fransız basını yazdı: Galatasaray Cengiz Ünder'i alıyor
﻿Fenerbahçe'nin yıldızı hayalini açıkladı
﻿Fenerbahçe'nin yıldızı hayalini açıkladı
﻿Fenerbahçe'nin yıldızı hayalini açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.