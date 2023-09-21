Uzmanı açıkladı: Alzheimer riskini üç kat artırıyor

Nöroloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Abdurrahman Akbaş, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Uzmanı açıkladı: Alzheimer riskini üç kat artırıyor

Nöroloji Uzmanı Dr. Abdurrahman Akbaş, alzheimer hastalığının beyin hücrelerinde azalma, hücreler arası bağlantıların bozulması ve bazı zararlı metabolik atıkların birikmesi sonucunda oluştuğunu belirterek, “Hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara, alkol, şeker, yetersiz fiziksel aktivite Alzheimer hastalığının oluşumunu üç kat artırır” sözlerini kullandı.

Günümüzde toplumdaki yaş ortalamasının artması sonucunda nüfus artışına paralel olarak nörolojik hastalıkların da giderek yaygınlaştığına dikkat çeken Uzm. Dr. Akbaş şunları belirtti:

“Toplum sağlığını tehdit eden yaygın hastalıklar için önlemler almak ve kişileri bu hastalıklara karşı bilgilendirmek önemlidir. Yaşla birlikte artan hastalıkların başında Alzheimer hastalığı gelmektedir. Alzheimer’ın erken tanınması ve erken tedavi olanaklarına erişimin artması gerekmektedir”

“YENİ ŞEYLER ÖĞRENİLMELİ”

Hastalığın oluşumuna ve belirtilerine değinen Uzm. Dr. Akbaş, “Alzheimer beyin hücrelerinde azalma, hücreler arası bağlantıların bozulması ve bazı zararlı metabolik atıkların birikmesi sonucunda oluşur. En erken belirti hafıza ile ilgili olan unutkanlık, kişilik ve davranış değişiklikleri, öğrenme ve plan yapmada zorluk, yön bulmada güçlük, şüphecilik, uyku, yeme ve tuvalet alışkanlıklarında değişim, geç evrede yürüme güçlüğü, yutma güçlüğü ve kilo kaybıdır. Yaş ve genetik yatkınlık en büyük risk faktörleridir. Hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara, alkol, şeker, yetersiz fiziksel aktivite hastalığın oluşumunu üç kat artırır. Risk faktörlerinin tedavi edilmesi, sebze ve meyve, balık tüketimini artırma, yağlı yiyeceklerden kaçınmak, yeni şeyler öğrenmeyi artırmak gerekir” diye konuştu.

“PSİKOLOJİK DESTEK ÖNEMLİ”

Psikolojik desteğin önemini vurgulayan Uzm. Dr. Akbaş, “Hasta yakınlarını bilinçlendirme ve erken görüntüleme yöntemleri, hastalıkla mücadelede önemlidir. Çoğu durumda hastalar kadar yakınları da hastalıkların getirdikleri zorluklarla yıpranır, bu yüzden onlara psikolojik destek gerekir. Halen ülkemizde Alzheimer hastaları ve yakınlarının yaşam stillerini artıracak donanımlı daha fazla merkeze ihtiyaç vardır” ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Son Haberler
Sürücüler dikkat! 46 gün trafiğe kapalı kalacak Güncel
Sürücüler dikkat! 46 gün trafiğe kapalı kalacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan skandal! Sporcusu olmayan derneğe 1,6 milyon TL yardım yaptılar Güncel
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan skandal! Sporcusu olmayan derneğe 1,6 milyon TL yardım yaptılar
Erdoğan'dan şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bozkurt için taziye Güncel
Erdoğan'dan şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bozkurt için taziye
KLM uçağı balonla çarpıştı. Büyük tehlike atlattı Dünya
KLM uçağı balonla çarpıştı. Büyük tehlike atlattı
Meta mavi tik için yüzde 100 zam istiyor Teknoloji - Otomotiv
Meta mavi tik için yüzde 100 zam istiyor
Denize giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu Güncel
Denize giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu
Eski Beşiktaşlı Tabata 42 yaşında transfer oldu Spor
Eski Beşiktaşlı Tabata 42 yaşında transfer oldu