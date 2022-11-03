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Anne karnındaki bebeğin az hareket etmesi hastalık belirtisi. Uzmanı açıkladı

Çocuk Nörolojisi Bölümü'nden Doç. Dr. Yasemin Topçu, gevşek bebek (hipotonik) sendromunun en önemli belirtisinin, nörolojik gelişim basamaklarının olması gereken zamanda olmaması veya yaşıtlarına göre gecikmesi olduğunu ifade etti.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 11:44
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Uzmanı açıkladı. Anne karnındaki bebeğin az hareket etmesi hastalık belirtisi

Anne karnındaki bebeğin az hareket etmesi hastalık belirtisi. Uzmanı açıkladı
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AA’nın haberine göre; Çocuk Nörolojisi Bölümü'nden Doç. Dr. Yasemin Topçu, gevşek bebek (hipotonik) sendromunun en önemli belirtisinin, nörolojik gelişim basamaklarının olması gereken zamanda olmaması veya yaşıtlarına göre gecikmesi olduğunu belirtti. Topçu, “Hamilelik sırasında bebeğinizin hareketlerinin az olduğunu fark ediyorsanız hekiminize başvurun. Gevşek bebek habercisi olabilir” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Topçu, gevşek bebek sendromunun ilk bulgularının gözden kaçabildiğini ya da çok sayıda yapılan amaçsız tetkiklerle hastalığın tanısında geç kalındığını kaydetti.

Günümüzde çocuk nöroloji polikliniklerine başvuruların önemli bir bölümünü gevşek bebeklerin oluşturduğunu aktaran Topçu şu ifadeleri kullandı:

“Kasların yerçekimine karşı belli bir direnç ve güç göstermesi gereklidir. Bu direncin oluşabilmesi için de beyin, omurilik, kas ve sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması şarttır. İşte bu sistemleri etkileyen herhangi bir hastalık nedeniyle gücün azalması sonucu gevşeklik (hipotoni) karşımıza çıkar. Bebeklik ve erken çocukluk döneminde bu durumun saptanması haline 'gevşek bebek' veya 'hipotonik infant' olarak tanımlanır. Gevşek bebek bir bulgudur ve inceleme gerektirir.”

Doç. Dr. Topçu, gevşek bebeklerin en önemli belirtisinin nörolojik gelişim basamaklarının yaşıtlarına göre olması gereken zamanda olmaması veya gecikmesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bebek 3 aylık olmasına rağmen baş tutmasını kazanamaması, 8 aya kadar desteksiz oturamaması ilk belirtiler olarak karşımıza çıkar. Vücut, kol ve bacaklarda hareketin beklenenden az olması ya da bebek büyüdükçe azalması, pozisyon değiştirmede zorlanması, denge kuramaması, bez değiştirme sırasında bacak hareketlerinin az olması, bakım veren kişiye az reaksiyon göstermesi, bacaklarını ve kollarını açarak kurbağa pozisyonunda yatması, yutma/beslenme güçlüğü ve solunum sorunları en sık karşımıza çıkan belirtilerdir. Ayrıca gebelik sırasında annenin bebeğinin hareketlerinin az olduğunu fark etmesi de gevşek bebeğin en erken bulgularından biridir.”

Beslenme bozuklukları, vitamin eksikliklerinden genetik ve metabolik hastalıklara kadar uzanan birçok durumun bebeklerde gevşekliğe neden olduğunun bilgisini veren Topçu, tanı için ayrıntılı gebelik, doğum, özgeçmiş-soy geçmiş öyküsünün alınması ve iyi bir fizik muayene yapılmasının gerektiğini bildirdi.
Yasemin Topçu, gevşeklik başvurularının önemli bir nedeni olan SMA gibi hastalıkların mümkün olan en kısa sürede tanı ve tedavi alması gerektiğin altını çizerek, sözlerini şöyle bitirdi:

“Her gevşek bebek için, nörolojik bir hastalığı bulunduğu sonucu çıkarılmamalıdır. Fiziksel uyaran eksikliği, beslenme bozuklukları, kilo azlığı yanı sıra B12 vitamin ve folik asit eksikliği, hipotiroidi, kalsiyum yüksekliği gibi düzeltilebilir durum ve hastalıkların da gevşeklik nedeni olabileceği göz önünde bulundurulmalı. Bu nedenle ailelerin çocuklarında gevşeklik gözlemesi halinde mutlaka erken dönemde çocuk hekimlerine ve çocuk nöroloji bölümlerine başvurması gerekmektedir. Fizik muayene sonucunda ‘gevşek bebek’ kliniği saptanan çocuklarda, gevşekliğe yol açan esas nedenin saptanması ve fizik tedavi verilmesi öncelikli hedeftir.”

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