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Boğulma vakalarında sudaki 'iki kurtarıcı nefes' müdahalesi hayati önem taşıyor

Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, boğulma vakalarında erken ve hızlı müdahalenin hayat kurtardığına dikkati çekerek bilinci kapalı kişilere sudayken ağızdan verilecek "iki kurtarıcı nefes" müdahalesinin önem taşıdığını bildirdi.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 09:18
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Uzmanı açıkladı. Boğulma vakalarında sudaki 'iki kurtarıcı nefes' müdahalesi hayati önem taşıyor

Boğulma vakalarında sudaki 'iki kurtarıcı nefes' müdahalesi hayati önem taşıyor
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AA’nın haberine göre; Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, Türkiye genelinde son günlerde boğulma vakalarında artış görüldüğünü ifade etti.

Yüzbaşıoğlu, boğulma vakalarının genellikle yüzme bilmeme, suda panik yapma, alkol ve uyuşturucu madde kullanarak denize girme, yüzme açısından uygun olmayan dere yatakları, göl ve barajlara girmekten kaynaklandığını anlatarak, “Sıvı bir ortama dalma veya batma sonucu solunum fonksiyonlarının bozulmasıyla ortaya çıkan boğulma vakalarında oksijen yetersizliğine bağlı olarak vücutta ciddi hasarlar meydana gelebiliyor” ifadelerini kullandı.

“ERKEN VE HIZLI MÜDAHALE ÇOK ÖNEMLİ”

Yüzbaşıoğlu, boğulma vakalarında bilinci kapalı kişilere yapılacak hızlı müdahalenin hayat kurtarabileceğini vurgulayarak, şunları vurguladı:

“Kişinin bilinci kapalıysa burada yapılması gereken müdahale önemli. Burnu kapatılarak ağızdan iki kurtarıcı solunum verilmeli. Boğulma durumu solunumsal bir patoloji olduğu için iki kurtarıcı nefes önem taşıyor. Suyun içerisinde bir dezavantajımız var. Kalbi durmuş kişiye kalp masajı yapma şansımız olmayacaktır. Kişiyi, kurtarıcı nefes verdikten sonra kalp masajı yapabileceğimiz bir alana çıkarmamız gerekiyor. Erken yapılan müdahalelerde tam geri dönüş, sağlıklı bir birey olma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla erken ve hızlı müdahale çok önemli.”

“KURTARMA İŞLEMİ PROFESYONEL KİŞİLER TARAFINDAN YAPILMALI”

Yüzbaşıoğlu, özellikle 4-7 yaş grubundaki çocukların tek başına yüzmesine müsaade edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Uyarılara dikkat edilmesi halinde boğulma olaylarının önüne geçilebileceğini aktaran Yüzbaşıoğlu, akıntılı alanlar, baraj gölleri ve akarsularda suya girilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Yüzbaşıoğlu, suya atlamayla boyun kırılması ve kafa travmaları sonucu ölümlerin meydana gelebildiğini de belirterek, derinliği bilinmeyen yerlerde suya atlanılmamasını tavsiye etti.

Boğulma vakalarında ilk müdahalenin önemine değinen Yüzbaşıoğlu, kurtarma işleminin profesyonel kişiler tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

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