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Çocuklarda taş hastalığına dikkat

Çocuk Ürolojisi Op. Dr. Akın Karagözoğlu, bebek ve çocuklarda büyüklerde olduğu gibi, idrar yolu taş hastalıkları olabildiğini hatırlatarak, uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 16:32
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Uzmanı açıkladı. Çocuklarda taş hastalığına dikkat

Çocuklarda taş hastalığına dikkat
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İHA’nın haberine göre; Op. Dr. Akın Karagözoğlu, bebek ve çocuklarda taş hastalıkları hakkında bilgiler verdi.

Karagözoğlu, şunları dile getirdi:

“BEBEKTE ANLAMSIZ HUZURSUZLUK İLE FARK EDİLİR”

“Bebek ve çocuklarda taş hastalıkları genellikle anneler tarafından fark edilmektedir. Bebeğin bezinde pembe, kırmızı lekeler görülmesi ve bebekte anlamsız huzursuzluk ile fark edilir. Çocukluk çağında ise karın ağrısı, bulantı kusma, idrarda kanama yapabilmektedir. Bu şikayetlerle başvuran hastaların ultrason kontrollerinde böbrek yerleşimli taş saptandığında ESWL dediğimiz şok dalgaları ile taş kırma girişimleri, idrar kanalına düşen taşlar için ise endoskopik girişimler gerekebilmektedir. Bu müdahaleler tamamen kapalı olarak gerçekleştirilmektedir.”

“ÇOCUKLARINDA TAŞ SAPTANAN AİLELERİN BİR ÇOCUK ÜROLOJİSİ UZMANINA BAŞVURMASI UYGUN OLACAKTIR”

“Bebeklere uygun çok ince endoskopik aletler ile taşın bulunduğu yere kadar gidilmekte, taş görülerek lazer enerjisi ile kırılmakta ve kırılan parçalar dışarıya çıkarılmaktadır. Çocuklarda böbrek daha hareketli ve küçüktür, idrar kanalı ince ve bilhassa üst üreter duvarı zayıf olduğu için taş, çocuk girişimleri konusunda deneyimli olan hekimler tarafından gerçekleştirilmelidir. Tersi bir durumda, hayati risk taşıyan ciddi sorunlar görülebilir. Bu nedenle çocuklarında taş saptanan ailelerin bir çocuk ürolojisi uzmanına başvurması uygun olacaktır”

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