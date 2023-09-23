Uzmanı açıkladı: Göz problemini büyümeden çözün

Editör: Naim Arıoğlu

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Sevil Karaman, çocuk gelişiminde büyük rol oynayan göz sağlığı için kırmızı refle testinin önemine dikkati çekti.

Bebek ve çocukların göz sağlığını değerlendirmek için kırmızı refle testinin önemine dikkati çeken Doç. Dr. Sevil Karaman “Göz sorunları erken yaşlarda tespit edilmediğinde, ilerleyen yıllarda daha ciddi sorunlara yol açabilir. Çocuklarda kırmızı refle testi basit ama etkili bir yöntemdir. Çocuğun göz retinasındaki sorunu veya anormalliği tespit etmek için kullanılır. Doğumdan hemen sonra veya bebekler ilk aylarını geçirdiğinde yapılır" dedi.

Doç. Dr. Sevil Karaman, göz sağlığının çocuklar için kritik bir rol oynadığını belirterek “Göz sağlığı, çocukların sağlıklı büyümeleri ve gelişmeleri için kritik bir rol oynar. Göz sorunları erken yaşlarda tespit edilmediğinde, ilerleyen yıllarda daha ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle çocukların göz sağlığını izlemek ve erken teşhis etmek son derece önemlidir. Kırmızı refle testi, bebeklerin ve küçük çocukların göz sağlığını değerlendirmek için kullanılan basit ama etkili bir tarama yöntemidir. Bu test, çocuğun retinasındaki bir sorunu veya anormalliği tespit etmek için kullanılır. Genellikle doğumdan hemen sonra veya bebekler ilk aylarını geçirdiğinde yapılır. Bu test sırasında, doktor bebeğin gözüne ışık yayan bir alet tutar. Bu ışığın kırmızı yansıması retinanın sağlıklı olduğunu gösterir. Eğer retinada bir problem varsa, beyaz bir leke veya başka bir anormallik görülebilir" diye konuştu.

BEBEKLERDE YAPILAN “KIRMIZI REFLE” TESTİ NE DEMEKTİR?

Bu test bebeklerin görme ekseni boyunca herhangi bir kornea bozukluğu, katarakt varlığı, retina bozukluğu veya nadir bir tür göz tümörü olan retinoblastom şüphesini ekarte etmek için uygulanır. Test karanlık bir odada oftalmoskop ışığı kullanarak ve göz bebeğinin maksimum büyüklüğü sağlanarak yapılır. Alınan ışık yanıtının kırmızı veya kırmızıya yakın olması gerekir.

Beyaz ışık reflesi alındığında bahsi geçen hastalıklar diğer muayene ve tetkik yöntemleriyle araştırılır.