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Yeni doğum yapanlara anne sütü uyarısı

Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, “Anneler bebeklerini doğumdan hemen sonra emzirmeye başlamalı, ilk altı ay sadece anne sütü vermelidir” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 17:36
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Uzmanı açıkladı: İlk altı ay sadece anne sütü

Yeni doğum yapanlara anne sütü uyarısı
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İHA’nın haberine göre; Samsun Bafra Devlet Hastanesi’nde Emzirme Haftası dolayısıyla stant kuruldu. Gebelere ve emziren annelere anne sütünün önemi anlatılarak lohusa şerbeti ikram edildi.

Başhekim Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, "Anneler bebeklerini doğumdan hemen sonra emzirmeye başlamalı, ilk altı ay sadece anne sütü vermelidir" ifadelerini kullandı.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Avacı standı yerinde ziyaret etti.

“İLK ALTI AY SADECE ANNE SÜTÜ VERMELİDİR”

Başhekim Domaç, “Anne sütü, bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü besin değerini içeren ideal besin kaynağıdır. Anne sütünün hazmı kolaydır, kaynatmak gerekmez, daima taze, temiz ve bebeğe vermek üzere hazırdır. İçindeki koruyucu maddeler nedeniyle bebeği enfeksiyonlara karşı korur, bebek büyümesi için gerekli besinleri alırken; ileride oluşabilecek şeker hastalığı, obezite gibi bazı hastalıklardan korunur, anne ile bebek arasında bağ kurulur ve bebek kendini güvende hisseder. Bu durumda anneler bebeklerini doğumdan hemen sonra emzirmeye başlamalı, ilk altı ay sadece anne sütü vermelidir” dedi.

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