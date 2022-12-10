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Kendini aniden buzdolabının önünde bulanlara uyarı

Uzman psikolog Tülinay Seçkin, “Gecenin bir yarısı kendinizi, buzdolabının önünde veya televizyon karşısında aşırı abur cubur tüketimi yaparken bulabiliyorsanız, birine öfkelenip kızdığınızda sinirinizi çatal ve kaşıktan alıyorsanız, sizi yemeğe götüren şey mide değil duygularınız” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 10:15
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Uzmanı açıkladı. Kendini aniden buzdolabının önünde bulanlara uyarı

Kendini aniden buzdolabının önünde bulanlara uyarı
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İHA’nın haberine göre; Duyguları tanımlamada ya da algılamada zorluk yaşanması, tıkınırcasına yeme ataklarını tetikleyebiliyor. Fiziksel ve duygusal açlık belirtilerinin birbirinden farklı olduğunu belirten Uzman Psikolog Tülinay Seçkin, vücuttaki kimyasal hormonlardan serotonin ve dopamin boşaldığını ve yemeyi tetiklediğini kaydetti.

“FİZİKSEL VE BİYOLOJİK OLARAK DEĞİL DE DUYGUSAL AÇLIK”

Psikolog Seçkin, kendilerinde duygusal açlık olup olmadığını tespit edebilmek için yemeyi ertelemek gerektiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Gecenin bir yarısı kendinizi buzdolabının önünde buluyor, birine sinirlenip kızdığınızda sinirinizi çatal ve kaşıktan alıyor musunuz ya da televizyon karşısında aşırı abur cubur tüketimi yaparken kendinizi bulabiliyorsanız sizi yemeğe götüren şey mide değil duygularınız. Çünkü sinirli, depresif, kaygılı, üzgün yada mutsuz hissettiğimiz de vücudumuzdaki kimyasal hormonlarımız olan serotonin ve dopamin boşalıyor”

“Bundan dolayı kimyasal anlamda bir açık söz konusu oluyor, vücut bu açıklığı kapatmak için daha fazla şekerli, yağlı, karbonhidrat, abur cubur ve hamur işine ihtiyaç duyuluyor” diyen Seçkin şunları belirtti:

“O yüzden kişi kendini bu yiyeceklere yönelirken bulabiliyor. Sakinleştirici pilates gibi kişiyi medite eden egzersizler de duygusal açlık yaşayan kişiler için çok önerilir. Kişilerin gün içerisinde günlük tutması gerekiyor hangi duyguları yaşadıklarını ve hangi duyguları yaşarken yeme davranışı sergilediklerini fark etmeleri için en önemli adım. Yeme davranışını o an ertelemek bir süre sonra o açlık hissinin azalmaya başlamasını fark ettiğimizde aslında bunun fiziksel ve biyolojik olarak değil de duygusal açlıktan kaynaklandığını kişinin görmesi için fayda sağlıyor”
 

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