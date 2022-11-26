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Korona ve grip tehlikesi. Sıkıntı yaratabilir

Prof. Dr. Yeşim Taşova, pandeminin inişe geçtiğini ancak bu durumun virüsün yapısının değişmemesi ve değişik varyantın ortaya çıkmaması koşuluna bağlı olduğunu belirtti.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 15:11
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Uzmanı açıkladı. Korona ve grip tehlikesi. Sıkıntı yaratabilir

Korona ve grip tehlikesi. Sıkıntı yaratabilir
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DHA’nın haberine göre, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, zaman zaman bu tür piklerin yaşanabileceğini belirterek, varyantların değişebilmesi riskine karşı bu mevsimde Covid-19 hatırlatma dozları ve grip aşılarının yapılması gerektiği konusunda uyardı. Çin´de 2 yıldır uygulanan `sıfır Covid´ politikasına rağmen kış aylarının gelmesiyle hızla artan vakalar, bazı şehirlerin yeniden kapanmasına neden oldu.

Prof. Dr. Yeşim Taşova, “Covid-19, grip ve diğer enfeksiyonlarla birlikte olduğunda özellikle riskli grup için sıkıntı yaratacaktır. Bu dönemde hatırlatma dozlarının ve grip aşısının yapılması gerektiğini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

"PANDEMİ DAHA BİTMEDİ"

Vücuttaki bağışıklığın azalmasına bağlı olarak var olan virüsten etkilenmenin hastalığa duyarlı kişilerde kaçınılmaz olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yeşim Taşova şunları ifade etti:

“Çin'deki tablo da şimdilik böyle bir tabloya benziyor. Bu durum her ülkede olabilir. Şu dönemlerde çok sık tekrarlayan üst solunum yolları enfeksiyonları var. Bunların içerisinde Covid-19 da var. Pandeminin daha bitmediğini, ara ara bu tür piklerin olabileceğini ön görmek ve tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Alıştığımız her türlü tedbire devam etmeliyiz. Uygun olan grupların da hatırlatma dozlarını yaptırmasını öneriyorum”

“PANDEMİ İNİŞE GEÇTİ”

Bu yılın kış mevsiminde geçen yıllara göre büyük oranda pik yaşanmasının beklenmediğini dile getiren Prof. Dr. Yeşim Taşova şunları belirtti:

“Tabi bu virüse bağlı. Virüsün yapısının değişmemesi, değişik bir varyantın ortaya çıkmaması koşuluyla aslında pandemi inişe geçti gibi görünüyor. Ufak piklerle birlikte bu durum bir süre sonra bu dönemlerde geçirilen normal bir üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde olmaya devam edecek. Bu dönemde alınması gereken tedbirlere ek olarak klima kullanımına da dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Klimanın düzenli olarak temizliğinin yapılması, ortamın da havalandırılması gerekiyor. Aksi takdirde klima sürekli olarak içerideki havayı dolaştırdığı için ortamda hasta olan bir kişinin solunumundan ortaya çıkan virüsler de sağlıklı kişiler için risk oluşturacaktır”

Grip aşısının da kış mevsiminin gelmesiyle birlikte unutulmaması gerektiğine vurgu yapan Taşova şunları dile getirdi:

“Covid-19, grip ve diğer enfeksiyonlarla birlikte olduğunda özellikle riskli grup için sıkıntı yaratacaktır. Kronik kalp hastası, KOAH dediğimiz akciğer hastalığı olanlar, böbrek hastası olanlar, immünsüpresif tedavi alanlar uygun zamanlarda olmak koşulu ile mutlaka riskli grubun grip aşısı olması gerektiğini öneriyoruz”

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