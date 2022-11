Korona virüsten daha ölümcül. Dünya Kupası'ndan yayılabilir

Dünya, koronavirüsten sonra yeni bir salgın yaşanmasından korktuğu bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) uzmanlar, koronavirüsün daha ölümcül bir akrabası olan “deve gribi” (MERS) virüsünün yayılabileceğinden endişe etmesi dikkat çekti.

Katar'da son 10 yılda onlarca insanın ölümüne yol açan hastalığın, ülkeye gelen taraftarlar nedeniyle dünyaya yayılabileceği ve yeni bir pandemiyi tetikleyebileceği uyarısının yapılması korkuttu.

Develer virüsün doğal konağı olarak düşünülürken turistlere memeli hayvanlara dokunulmaması çağrısı yapıldı.

İNSANDAN İNSANA BULAŞIYOR, DEVELER VİRÜSÜN DOĞAL KONAĞI

Uzmanlar, Kovid salgınının ardındaki virüsle aynı aileden olan MERS virüsünün doğal konakçısı olduğuna inanılan develerin insandan insana bulaşmanın da mümkün olduğunu açıkladı.

İngiltere, en son Ağustos 2018'de Orta Doğu'dan gelen bir turistte olmak üzere yalnızca beş MERS vakası kaydetti. Araştırmacılar bu hastalığın insandan insana bulaşmasının mümkün olduğu belirtiliyor. Diğer taraftan, develerin, Covid-19 pandemisinin arkasındaki virüsle aynı aileden gelen virüsün doğal konağı olduğu düşünülüyor.

“VİRÜSÜ DİĞER ÜLKELERE TAŞIYABİLİR”

Bilim insanları, MERS'i teorik olarak dört haftalık turnuva sırasında ortaya çıkabilecek sekiz potansiyel 'enfeksiyon riskinden' biri olarak listelediği bildirildi. Covid-19 ve maymun çiçeği ise en olası iki tehdit olarak gösterildi. New Microbes and New Infections dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, Dünya Kupası'nın 'kaçınılmaz olarak bulaşıcı hastalık riskleri oluşturduğunu' vurguladı.

DSÖ Seyahat Sağlığı İşbirliği Merkezi'nde bir epidemiyolog olan Profesör Patricia Schlagenhauf ve Suudi Arabistan'daki Johns Hopkins Aramco Healthcare'de bulaşıcı hastalık danışmanı olan meslektaşları Jaffar Al-Tawfiq ve Fransa'daki Aix Marseille Üniversitesi'nden Philippe Gautret, bu durumun özellikle Katar ve komşu ülkeler için geçerli olduğunu söyledi. Uzmanlar Katar'a giden çok sayıdaki taraftar nedeniyle hastalığın dünyanın diğer ülkelerine yayılabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Bununla birlikte, İngiltere’den yaklaşık 5 bin taraftarının Katar’a gittiğini bildirildi. 2022 Dünya Kupası’nın final maçlarına kadar 1,2 milyon İngiliz taraftarın Katar’a gitmesi bekleniyor.

"MEMELİLERE DOKUNMAKTAN KAÇININ"

Uzmanlar, bölgeye gelen tüm gezginlerin memelilere dokunmaktan kaçınmasını şimdiden tavsiye ediyor. En son uyarının arkasındaki bulaşıcı hastalık için bilim insanları çiğ süt veya deve idrarı içmekten veya uygun şekilde pişirilmemiş deve eti yemekten de kaçınmaları gerektiğini söyledi. Uzmanlar, ayrıca soğuk algınlığı veya gribe benzeyen MERS semptomları ile ülkelerine dönen herkese, enfeksiyon kontrolü ve testinin yapılabilmesi için tıbbi yardım alması ve seyahat geçmişini paylaşmasını tavsiye etti.

Öte yandan, MERS’in özel bir tedavisi bulunmuyor. Bu nedenle doktorlar, hastalığı tedavi etmek yerine semptomlarını hafifletmek için çalışıyor.

DEVE GRİBİ (MERS) NEDİR?

Deve gribi olarak da bilinen Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), öncelikle üst solunum yollarında meydana gelen ciddi bir solunum hastalığıdır. Ateş, öksürük ve nefes darlığına neden olur ve bu hastalığa yakalanan kişilerin yaklaşık %30'u hayatını kaybeder. Ortalama kuluçka süresi yaklaşık 5 gündür, ancak 2 ila 14 gün sonra meydana geldiği durumlar vardır . İnsanlar MERS'i enfekte hayvanlardan kapabilir. Ancak doktorlar virüsün ana kaynağının Orta Doğu'daki develer olduğunu söylüyor.

Hastalığın ana semptomları arasında ateş ve titreme,öksürük ve nefes darlığı gibi belirtiler bulunuyor. Daha az yaygın olarak ise kan öksürmek, ishal ve kusma gibi belirtiler gözüküyor.

Ellerin sık sık ve en az 20 saniye boyunca sabun ve su ile yıkanması veya alkol ile dezenfekte edilmesi, kirli ellerle göz, burun ve ağza temastan kaçınılması, hasta kişilerle yakın temastan kaçınılması ve deve gibi hayvanlarla temas halinde olunmaması tavsiye ediliyor.