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Uzmanından menopozla ilgili kritik açıklama

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ayşe Dişli Gürler, 18 Ekim Menopoz Günü vesilesiyle menopoz döneminde de kadınların jinekolojik ve meme muayenelerini yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 14:00
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Uzmanı açıkladı: Menopoz bir hastalık değildir

Uzmanından menopozla ilgili kritik açıklama
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İHA’nın haberine göre; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ayşe Dişli Gürler, menopoz dönemindeki düzensiz kanamaların “biraz bekleyeyim” diyerek geçiştirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Dr. Gürler pek çok jinekolojik hastalığın bu dönemde ortaya çıktığına dikkat çekerek menopoz sonrasında da yıllık jinekolojik ve meme muayenelerinin düzenli yapılmasını önerdi.

Dr. Gürler menopozun, üretkenlik çağındaki bir kadının yumurtalıklarından hormon salgılanmasının sonlanması ve üretkenliğinin bitmesi anlamına gelen bir dönem olduğunu belirterek menopozun bebeklik, çocukluk ve ergenlik gibi insan hayatında bir dönem olduğunu ifade etti.

“MENOPOZU RAHAT GEÇİRMEK İÇİN BESLENME VE SPOR ŞART”

Menopozun başlangıç dönemlerinde adet düzensizlikleri, stres ve ruhsal çöküntü gibi bir takım şikayetlerin görülebildiğini aktaran Dr. Gürler şunları söyledi:

“Yine menopozun devam ettiği dönemde de kadınlarımızda adet kanamasının kesilmesi, bazen vücutta ödem, uyku sıkıntıları, şişkinlik halleri, gerginlik ve sinirlilik görülebilecek bulgulardır. Menopoz dönemi aslında bir kadının farkındalıkla geçirdiğinde çok keyifli geçireceği bir dönem” dedi. Menopoza giren kadınların genellikle “aşırı terleme, üşüme ve ani sıcak basmaları” gibi bulgularla hekime başvurduğuna değinen Dr. Gürler “Menopoz, istendiğinde çok da rahat ve keyifli geçirilebilir. Bu dönemi daha rahat geçirmek için beslenmeye dikkat etmek, kalsiyumdan zengin, sıvıdan zengin beslenmek ve yine spor aktivitelerine dikkat etmek, azalmakta olan kas yoğunluğunu korumak adına önemli bir takım kriterlerdir”

Dünyada 45 ila 55 yaş aralığında görülen menopozun Türkiye’de 47 yaş ortalamasında başladığını ifade eden Dr. Gürler şunları ifade etti:

“Bu dönemde kemik ve kas yoğunluğunda azalma gibi bir takım bulgular, yine kalp rahatsızlıklarında artış gibi bir takım bulgular görülebilir. Bunlardan korunmak için beslenmeyi düzenlemek en önemli faktörlerden biridir”

“MENOPOZ HASTALIK DEĞİL, İNSAN HAYATINDA BİR DÖNEMDİR”

Dr. Gürler, menopozun bir hastalık değil insan hayatında bir dönem olduğunu dile getirerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bize gelenler bazen ‘Bu yaş olağan mı? Menopoza giriyor gibiyim ama normal yaşta mı giriyorum?’ gibi sorularla geliyorlar. Genelde menopoz yaşı kişiler için en büyük ihtimalle genetik faktörlere bağlıdır. Tabi ki fiziksel etkenler, beslenmede diğer etkili faktörlerdendir. Fakat ortalama olarak 47 yaş desek de genetik anlamda birkaç yaş önce ya da sonra yaşanabilir. Özellikle menopoz sonrasında anormal kanamaların kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Gürler “Tüm yaş dönemindeki kadınlarda olduğu gibi yine menopoz döneminde de hastalarımız mutlaka jinekolojik ve meme muayeneleri açısından yıllık kontrollerini yaptırmalılar. Çünkü birçok jinekolojik hastalığı gördüğümüz dönemlerden biri yine menopozdur. O ‘acaba menopoza girdiğim için mi böyle düzensiz? Ben menopoza girmiştim ama neden kanamalarım var? Neyse bir bekleyeyim’ şeklinde oyalanmalar, gecikmeler çok sık gördüğümüz ve rastladığımız durumlar. Bu tarz şikayetlerimizi geçiştirmeden menopoz döneminde de düzenli olarak, kontrollerimizi yaptırmaya çalışalım. Menopoz bir hastalık değildir. Menopoz sağlıklı bir kadının hayatında üretkenlik çağından sonraki hormonların vücuttan çekilmesi ile beraber yaşayacağı bir dönemdir.”

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Oya Baran
18.10.2022 14:16
55 yaşında ve huzurla başlıyor. Hıçbir yan etkisi yok. Ama aşı kalp yapıyor, tuz gibi. Birkaç gün yarım dideral iyi geliyor. Bol su ve yoğurt. Şeker yok.  
 
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