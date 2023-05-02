Uzmanı açıkladı. Sabahları zor uyanıyorsanız dikkat. Tehlikeli hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat, tiroit hastalıklarının, tiroit hormonlarının salgılanma düzenindeki bozukluk ve bezin boyutundaki değişikliklerle ortaya çıktığını belirterek uyarılarda bulundu.

Uzmanı açıkladı. Sabahları zor uyanıyorsanız dikkat. Tehlikeli hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

İHA’nın haberine göre; Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat, tiroit hastalıklarının, tiroit hormonlarının salgılanma düzenindeki bozukluk ve bezin boyutundaki değişikliklerle ortaya çıktığını söyledi.

Nihat Pola şunları belirtti:

“Sabahları uyanamıyorsanız, uyku düzeniniz bozulduysa, önemli olayları unutuyorsanız, saçlarınız dökülüyorsa, cildiniz kuruyorsa, ani kilo aldıysanız ya da ani kilo verdiyseniz, her an düşüp bayılacakmış gibi hissediyorsanız, soğukta el ve ayak tırnaklarınız morarıyorsa siz de tiroit hastası olabilirsiniz”

Dr. Öğr. Üyesi Polat, tiroit bezinin, vücudumuzun enerji düzeylerini kontrol ettiğini ve işlevinde herhangi bir problem olduğunda sağlığımızın olumsuz yönde etkileneceğini aktardı.

Polat, “Tiroit gırtlak ve köprücük kemiği arasına yerleşmiş, soluk borusuna dolanmış olarak duran kelebek şeklinde bir salgı bezidir. Bu salgı bezi metabolizmayı ve vücut ısısını düzenler, bedendeki enerji kaynaklarının kontrolüne yardımcı olur, vücudumuzdaki bütün sistemlerle birlikte çalışır, beyni daima aktif tutar, bağırsakları hareket halinde tutar, regl döngüsünün düzenli olmasını sağlar, tırnak ve saçların sağlıklı olmasını sağlar” sözlerini kullandı.

BAŞLICA TİROİT HASTALIKLARI VE BELİRTİLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat, “Tiroit bezinin yetersiz salgılanması hipotiroidi, normalden fazla hormon salgılanması hipertiroidi, bezin iltihaplanmasına da tiroidit adı verilir” diyerek başlıca tiroit hastalıklarını şu şekilde sıraladı:

Hipertiroidi: Tiroit bezinin normalden fazla hormon salgılamasıdır. Belirtileri kalp atışında hızlanma yani çarpıntı, aşırı iştah ve yemek yemeye rağmen kilo kaybı, sinirlilik, huzursuzluk, ellerde titreme, terleme, saç dökülmesi gibi şikâyetler ile kendini gösterir.

Hipotiroidi: Tiroit bezi salgısının gerekenden az üretilmesi ve salgılanmasıdır. Kişinin hareketlerinde ağırlık, halsizlik, çabuk yorulma, unutkanlık, vücutta su tutulması ve kilo artışı, ciltte kuruluk, ses kısıklığı, kabızlık, adet düzensizliği gibi şikâyetler oluşur.”

Tiroidit: Tiroit bezinin çeşitli nedenlerle iltihaplanmasına tiroiditi adı verilir. Ateş, üşüme, titreme ve çarpıntı ile başlar. Tiroit bezi büyür, sıcaktır ve hassasiyet vardır. Hasta başını arkaya atamaz. Yemek yemede zorluk ve lenf bezlerinde şişlik olabilir. Tiroit bezindeki iltihap abse yapar ve tiroit bezi üzerindeki cilt kırmızı bir renk alabilir."

“ERKEN TANI TEDAVİDE BAŞARI İÇİN ÖNEMLİDİR”

Teşhis sürecinden de bahseden Dr. Öğr. Üyesi Polat, “Tanı koymada hastanın kanındaki serbest T3, serbest T4 ve TSH hormonlarının ölçümü tiroit bezinin çalışması hakkında bilgi verir. T4 ve T3 hormonlarının normal sınırın altında veya üstünde olması tiroit bezinin iyi çalışmadığına işarettir. Tiroit bezinin büyüklüğü ve nodül içerip içermediğini anlamak için tiroit ultrasonu, nodülün sıcak ve soğuk olduğunun anlaşılması için tiroit sintigrafisi (filmi) kullanılır. Sintigrafi, sadece nodülü olan ve TSH’sı düşük olan hastalara uygulanır. Nodüllerin kanser olup olmadığını anlamak için ise tiroit ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılır. Biyopsi sonucuna göre ilaç tedavisi mi yoksa cerrahi mi uygulanacağına karar verilir. Yukarıda saydığımız şikâyetleri yaşayan kişiler vakit kaybetmeden konusunda uzman bir hekime başvurmalıdır. Tiroit hastalıklarına erken tanı konulması tedavide başarıya ulaşmada büyük rol oynar. Tedavi edilmeyen ya da geç tanı konulan tiroit hastalıklarının ileride çok daha büyük sağlık sorunlarına yol açabileceği unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

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