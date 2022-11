Uzmanı en sık görülen ağrıların nedenini açıkladı

DHA’nın haberine göre; Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Öğrenci, “Bu yönde hastalar her türlü tedaviyi denese bile bazı tedavi yöntemleriyle ağrılarına çözüm bulamamaktadırlar. Her boyun fıtığı, her boyun ağrısı birbiriyle eşdeğer olmamakla beraber boyun ağrıları ve boyun fıtıkları birbiriyle özdeşleştirilmiştir ancak gerçekte böyle değildir. Boyun ağrılarının birçok sebebi olabilir” ifadelerini kullandı.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Öğrenci, “İnsanlar kas, eklem, kıkırdak doku, kemik ve diğer sistemik durumlara bağlı olarak boyun ağrısı çekmektedir” diyerek şunları belirtti:

“Boyun fıtığına bağlı ise önce bu tabirin ne olduğunu anlamak gerekir. Boyun fıtığı boyun omurga kemikleri arasındaki kıkırdakların bazen yaş bazen travma bazen diğer sebeplere bağlı olarak yıpranması ve omurilik kanalına doğru taşmasına denir ancak omurilik kanalına doğru taşan her fıtık hastalarda şikayet yaratmamaktadır. Bu konuda hangi hastaların ameliyata aday olduğunu belirlemek gerekir. Ameliyata aday olan hastalar öncelikle dışarı doğru çıkan bu dokuların yarattığı basıya bağlı ağrısı olan hastalardır. O nedenle kronikleşmiş ağrısı geçmeyen, özellikle kol omuz ve boynun bir tarafındaki ağrılarda ameliyat seçeneği düşünülmektedir. Ayrıca ağrı ile beraber ya da ağrısız şekilde kol kuvvetsizliği olan hastalarda da ameliyat seçeneği düşünülmektedir. Bunun dışındaki kalan tüm hastalarda, boyun ağrısı veya boyun fıtığına bağlı olan ağrılarda ameliyatsız tedavi seçenekleri düşünülmektedir”

“AMELİYATSIZ BOYUN FITIĞI TEDAVİSİ AĞRISI OLAN HASTALARA UYGULADIĞIMIZ BİR YÖNTEMDİR”

Son yıllarda artan ameliyatsız boyun fıtığı tedavisinin kullanılmakta olduğunu söyleyen Doç. Öğrenci şunları söyledi:

“Bunlar başlıca ağrı enjeksiyonları olarak bilinir. Bu uygulamalarla amaç fıtık boyutunda küçülme değildir ama doğal süreçte esas etkisi olan ağrıların gerilemesi olmalıdır. Ağrıların gerilemesiyle hastalar daha konforlu bir yaşam kalitesine ulaşmakta ve ameliyat gerekmeyen boyun fıtığına bağlı boyun ağrısı sıkıntısından kurtulabilmektedirler. Boyun ağrısı geçen hastalar daha konforlu bir hayata başlayabilmektedir. Bu sıkıntıyı bir daha yaşamamak adına boyun egzersizleri, boyun kuvvetlendirme hareketlerini yapmak hastalığın tekrarlamasını engellemektedir. Bu sebeple ameliyatsız boyun fıtığı tedavisi, aciliyeti olmayan yalnızca ağrısı olan hastalara uyguladığımız bir yöntemdir. Bu sayede hastaların konforu son derece artmaktadır. Tüm dünyada bu yöntem sıklıkla kullanılmaya başlandı”

“TEDAVİ UZMANLAR TARAFINDAN DOĞRU BÖLGEYE YAPILMALIDIR”

Ameliyatsız boyun fıtığı tedavisinin ilgili branş hekimi tarafından, ağrılı hastalar için yapılmasının önerildiğini söyleyen Doç. Öğrenci şu ifadeleri kullandı:

“Bu hastaların işlem öncesinde radyolojik olarak MR ile değerlendirilmesi gerekmektedir. İşlem kesinlikle ameliyathane koşullarında yapılmalıdır. Poliklinik şartlarında önerilen ve bu yönde yapılan tedaviler etkinlik açısından düşük olup birtakım sağlık sıkıntıları yaratabilmektedir. O nedenle bu ağrı tedavisini uygulayan Beyin Omurga ve Sinir Cerrahisi hekimi tarafından ameliyathane koşullarında, görüntüleme yöntemi ile (işlem sırasında filmler çekilerek) uygulanmalıdır. Doğru yere enjeksiyon yapılmalıdır. Doğru yapılmayan enjeksiyonlar işlemin başarı oranını düşürmektedir. Görüntü altında, doğru bölgeye nokta atışı şeklinde yapılan enjeksiyonlar ile hasta uzun süre hayatına konforlu şekilde devam edebilmektedir ve işlemin tekrar etme ihtimali de düşmektedir”

“HASTALAR KISA SÜREDE TABURCU EDİLİYOR”

İşlemden hemen sonra hasta servise çıkmakta ve evine gönderilmektedir diyen Doç. Öğrenci şu ifadeleri kullandı:

“Hastaların bu işlem sırasında ağrı ve huzursuzluk çekmemesi adına, işlemi minik bir sedasyon (uyuşturma) altında yapmaktayız. O nedenle hastaların bu konuda korku ve çekincesinin olmamasını sağlamaktayız. İşlemin sonuçlarına bakılacak olursa, bu işlem uygulanan her hastada işlemin başarılı olmamakla beraber, uygun koşullarda yapılan tedavi ile hastaların bir çoğunda fayda etmektedir”