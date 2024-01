Uzmanı bağışıklığı güçlendirecek beslenme önerilerini sıraladı

Beslenme ve Diyet Uzmanı olan Dyt. Al, bağışıklık sistemini destekleyen besinlerle ilgili tavsiyelerde bulundu.

“ANTİOKSİDANLAR, HÜCRELERİ KORUR”

Dyt. Al, C vitamininin hücreleri koruyan antioksidan bir vitamin olduğunu belirtti.

Dyt. Al, “Antioksidanlar, vücutta oluşan zararlı maddelerle mücadele ederek hücreleri korur. C vitamini de bağışıklık hücrelerinin sayısını ve işlevini artıran vitaminlerden biridir. Bu yüzden, C vitamini açısından zengin beslenmek, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve hastalıklara karşı daha dirençli olmamızı sağlar. Portakal, mandalina, greyfurt, limon, kivi, çilek, ahududu, brokoli, kuşkonmaz ve yeşilbiber gibi besinler C vitamini kaynaklarıdır” dedi.

“ÇİNKO YETERSİZLİĞİ, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATIR”

Çinkonun da bağışıklık hücrelerinin oluşumu, gelişimi ve etkinliği üzerinde yararlı bir etkisi olduğunu söyleyen Dyt. Al, “Bunun yanı sıra, çinko da hücreleri koruyan antioksidan bir mineraldir ve bağışıklık sistemine katkıda bulunur. Çinko yetersizliği, bağışıklık sisteminin güçsüzleşmesine ve enfeksiyonlara yakalanma riskinin yükselmesine yol açabilir. Bu yüzden, çinko içeren besinleri sık sık tüketmek veya doktor tavsiyesiyle takviye kullanmak, bağışıklık sistemimizi güçlendirmemize yardımcı olur. Çinko kaynakları arasında; dana, kuzu ve tavuk eti, istiridye, yengeç, karides ve soğuk su balıkları, nohut, fasulye, mercimek ve bezelye gibi baklagiller, kabak çekirdeği, ay çekirdeği, badem, fındık, süt, peynir, yoğurt ve yumurta sarısı sayılabilir” diye ifade etti.

“BAĞIRSAK MUKOZASI PROBİYOTİKLERLE KORUNUR”

Dyt. Al, şunları söyledi:

“Probiyotikler, sindirim sistemimizdeki yararlı bakterilerin sayısını artırarak bağırsak mukozasının sağlam kalmasını ve bağırsak fonksiyonlarını iyileştirir. Bağırsak florasının dengesi, bağışıklık sisteminin normal çalışmasını etkiler. Yoğurt, kefir ve turşu gibi besinler probiyotik kaynaklarıdır. Omega-3 yağ asitleri, özellikle EPA ve DHA bağışıklık sisteminin performansını artıran yağ asitleri çeşitleridir. Bu yağ asitleri, vücuttaki iltihaplanma süreçlerini kontrol eder ve bağışıklık sistemi hücrelerinin harekete geçmesini sağlar. Omega-3 içeren besinler arasında somon, ton balığı, ceviz, chia tohumu bulunur.”

“SARIMSAK VE SOĞAN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR”

Sarımsak ve soğanın, içerdikleri etkin maddeler sayesinde bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine yardımcı olduğunu vurgulayan Dyt. Al, “İki bitki de mikroplara karşı koruyucu, antioksidan ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Sarımsak, allicin isimli bir madde içerir. Allicin, bakteri ve virüslere karşı savaşarak, enfeksiyonlarla mücadelede önemli bir rol üstlenir. Bağışıklık hücrelerinin çalışmasını güçlendirir. Soğan ise quercetin ve alliin gibi maddeler içerir. Quercetin, antioksidan ve iltihap önleyici özellikleriyle bağışıklık sistemini destekler” şeklinde konuştu.

“ZENCEFİL VÜCUTTAKİ İLTİHAPLANMAYI AZALTIR”

Zencefilin, gingerol isimli bir madde içerdiğini belirten Dyt. Al, “Gingerol, antioksidan ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Bu özellikler, vücuttaki iltihaplanmayı düşürebilir ve bağışıklık sisteminin doğru işlemesine katkıda bulunur. Zerdeçalın ana etkin maddesi curcumin, güçlü antioksidan ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Curcumin, iltihaplanma üzerinde olumlu etkiler yaparak bağışıklık sistemi hücrelerinin harekete geçmesini sağlar” dedi.

“DEMİR EKSİKLİĞİ, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN DOĞRU ÇALIŞMASINI ENGELLER”

Demirin, bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışması için gerekli minerallerden biri olduğunu ifade eden Dyt. Al, “Bağışıklık sistemi hücreleri, özellikle lenfositler ve makrofajlar, demirden yararlanarak enfeksiyonlarla savaşır. Demir, bu hücrelerin oluşumu ve harekete geçmesi için şarttır. Ayrıca, demir, vücuttaki oksijen taşınmasında ve enerji üretiminde de kritik bir rol oynar. Bağışıklık hücreleri enerjiye ihtiyaç duyar, bu yüzden demir eksikliği, bağışıklık sisteminin doğru çalışmasını engeller. Bu sebeple, yeterli demir alımı, bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine yardımcı olur ve enfeksiyonlara karşı daha güçlü bir savunma mekanizması oluşturur. Dana ve kuzu eti, tavuk, hindi, yeşil mercimek, nohut, fasulye, bezelye, kabak ve ayçiçeği çekirdeği, ıspanak, pazı, karalahana gibi yiyecekler demir içerir” diye anlattı.

“YEŞİL ÇAY BAĞIRSAK FLORASINI İYİLEŞTİRİR”

Yeterli su tüketiminin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyleyen Dyt. Al, “Su, hücrelerin işlevlerini sürdürmesi için zorunludur. Hücrelerin sağlıklı çalışması, bağışıklık hücrelerinin uygun şekilde işlev göstermesine katkı sağlar. Ayrıca toksinleri ve atıkları vücuttan atarak bağışıklık sistemine destek olur. Yeşil çay ise içeriğindeki antioksidan maddelerle bağışıklığı destekler. Bağırsak florasını iyileştiren polifenoller içerir. Sağlıklı bir bağırsak florası, bağışıklık sisteminin etkili bir şekilde çalışmasını destekler. Günde iki fincan içebilirsiniz” şeklinde konuştu.