Virüs ve hastalık artık kapınıza uğramayacak. Uzmanı bomba beslenme tarifini açıkladı

Soğuk hava nedeniyle son zamanlarda kombo virüsü ve gribal enfeksiyonlar arttı.

Bu hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerekiyor.

Diyetisyen Gizem Bakar, bunun için AK Deniz beslenme tipini öneriyor.

Bu beslenme tipi, sebze, meyve, süt, beyaz et, kuru baklagil ve posadan zengin bir beslenme şeklidir.

Ayrıca sera ürünleri, paketli ve işlenmiş ürünlerden uzak durmamız gerektiğini söylüyor.

İŞTE O BESLENME…

Bağırsak sağlığımız için de faydalı besinler tüketmemiz önemli.

Yeterli uyku, su ve egzersiz de bağışıklığımızı destekliyor.

Gizem Bakar, ayrıca bağışıklık sistemini güçlendiren bir tarif de paylaşıyor.

Bu tarif için mandalina, karabiber, zencefil ve su kullanıyoruz.

Bu karışımı günde bir çay bardağı içebiliriz. Bu karışımı buzdolabında saklayabiliriz.

AK Deniz tipi beslenmeye dikkat çeken uzmanı, “Zengin ve posalı beslenme rutinini benimsememiz gerekiyor. Bağırsaklarımızı iyileştirici besinler tercih etmemiz gerekiyor” diyerek uyarılarda bulundu.