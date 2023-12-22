Bağışıklık sistemini zımba gibi yapan mucize besin ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Nermin Özkaya
Bağışıklık sistemini zımba gibi yapan mucize besin ortaya çıktı
Hastalıklardan korunmayı büyük ölçüde belirleyen bağışıklık sistemini güçlendiren lor peyniri dikkat çekti.

Bağışıklık sisteminin insan sağlığı açısından önemi biliniyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler araştırılmaya devam ediyor.

Bu süreçte bağışıklık sistemini güçlendiren lor peyniri dikkatlerden kaçmadı.

İşte lor peyniriyle ilgili detaylar…

Lor peyniri, peynir altı suyundan elde edilen yumurtadan daha besleyici ve mideye iyi gelen bir peyniri olduğu biliniyor.

Yumurta alerjisi olanlar ve tansiyon hastaları için ideal bir peynir olan lor, bağışıklığı güçlendirir ve kansere karşı koruduğu biliniyor.

Lor peynirinin faydaları…

Kemik ve diş sağlığına katkı sağlar, kilo vermeye yardımcı olur, kan şekerini dengeler, fosfor, çinko, A ve B12 vitaminleri gibi önemli besinleri içerir.

Lor peyniri, antijenik protein ve serum protein gibi değerli proteinler de barındırır.

Lor peyniri, 100 gramında 700 mg kalsiyum bulunduran, mineral ve vitamin açısından zengin bir peynirdir.

Ayrıca diyet ve spor yapanlar için de tavsiye edildi.

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