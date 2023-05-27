Uzmanı bahar alerjisinin en önemli tedavi yöntemini açıkladı

Editör: Erkavim Yıldırım

Baharın gelmesiyle polenlerin artması alerjik sorunlara neden olduğu biliniyor. Bu dönemi zorlaştıran alerjik reaksiyonlar, insanlarda burun kaşıntısı, göz akıntısı, kızarıklık ve sürekli hapşırma gibi şikayetlere yol açarken, hastaneye başvuru sayıları da artış gösterdiği bildirildi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülfem Yıldırım, bahar alerjisi ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgiler verdi.

Dr. Gülfem Yıldırım, baharın gelmesiyle beraber polenlerin artmasının alerjik sorunları da beraberinde getirdiğini, bahar alerjisinde en önemli tedavi yönteminin alerjenden uzak durmak olduğunu dile getirdi.

“DENGESİZ YANITA ALERJİ DİYORUZ”

Dr. Gülfem Yıldırım, alerjinin, bağışıklık sisteminin dengesinin bozulmasıyla normalde doğada zararsız olarak bulunan maddelere karşı vücudun aşırı yanıt vermesi olayı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu kalıtsal olarak gelişir. Bu şekilde genetik olarak yatkın olan bireylerde gelişen dengesiz yanıta alerji diyoruz. Alerjen de doğada bulunan bazı zararsız maddelerin genetik olarak yanıt vermeye meyilli bireylerde aşırı bir bağışık yanıt oluşturması, aşırı antikor üretmesiyle ortaya çıkan bir yanıttır”

BAHAR ALERJİSİ NEDİR?

Alerji normalde zararlı olmayan maddelere karşı vücudun verdiği abartılı cevaptır. Bu abartılı cevap bazen tüm vücutta, bazen vücudun bir kısmında olabilir. Gözde olursa alerjik konjoktivit, üst solunum yollarında olursa alerjik rinit ( saman nezlesi ), akciğerlerde olursa astım, ciltte olursa ürtiker, egzama ya da kontak dermatit denir.

BAHAR ALERJİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Burun tıkanıklığı,

-Hapşırma nöbetleri,

-Sulu burun akıntısı,

-Burun ve gözlerde kaşıntı (aynı zamanda konjuktivit),

-Sinüslerde baskı ve yüzde ağrı,

-Gözaltlarının şişmesi ve mavimsi bir renk alması,

-Koku ve tat duyularında azalma,

-Çocuk hastalarda sık sık ellerini buruna sürtme ve kaşıma hareketi,

-Yorgunluk,

-Algılama güçlüğü,

-Uyku bozukluğu ,

-Damakta ve gırtlakta kaşıntı,

-Öksürük ve baş ağrısı görülebilir.