Uzmanı baş dönmesini azaltan yöntemi açıkladı

Uzmanı denge egzersizlerinin baş dönmesini azalttığını açıkladı.

KAYNAK: İHA
Uzmanı baş dönmesini azaltan yöntemi açıkladı

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Yılmaz, ‘’Bu yıl 4. etkinliğimizin konusu Vestibüler Rehabilitasyon, dengeyi geliştirmek ve baş dönmesi ile ilgili sorunları azaltmak için çalışan egzersiz tabanlı bir programdır. Teknolojinin gelişmesiyle daha çok uygulanmaya başlayan Vestibüler Rehabilatasyonu bugün değerli hocalarımızın sunumlarıyla bir çok açıdan değerlendirme fırsatı bulacağız ’’ sözlerini kullandı.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent N. Özlüoğlu şunları açıkladı:

“Daha az baş dönmesi için dengeyi korumaya yardımcı olan egzersizleri öğreten, bir denge tedavisi diye tanımlayabileceğimiz Vestibüler Rehabilatasyonun önemi teknoloji ve odyoloji biliminin gelişmesiyle, odyologların da katkısıyla her geçen yıl daha çok artıyor. Bilimsel toplantımızda her yönüyle ele alacağımız Vestibüler Rehabilatasyon konusuna sunumlarıyla katkı sağlayan değerli hocalarımıza ve ilgi gösteren katılımcılarımıza teşekkür ediyorum”

Duruş kontrolünde vestibüler sistemin rolü ve vestibüler fonksiyon testleri başta olmak üzere bir çok konunun ele alındığı Vestibüler Rehabilitasyon toplantısı, Prof. Dr. Evren Hızal, Prof. Dr. Haluk Yavuz, Doç. Dr. Fulya Özer ve Doç. Dr. Volkan Akdoğan’ın başkanlıklarıyla dört oturum şeklinde gerçekleşti, katılımcıların soru ve katkılarıyla bitti.

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