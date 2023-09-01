Uzmanı çocukların zihin gelişiminde etkili kritik besini açıkladı

Editör: Naim Arıoğlu

Beslenme ve Diyet Kliniği’nden Diyetisyen Asım Batuhan Fidan, balık sezonunun açılması nedeniyle balığın sağlık açısından faydaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Diyetisyen Asım Batuhan Fidan, ö zellikle fetüsün bilişsel ve görsel gelişimi için gerekli olan dokosahexaenoik asitin gebelik döneminde annenin balık tüketimine bağlı olduğunu belirterek, “Balık çocuklarda da mental gelişim ve nörolojik sağlık için oldukça etkili bir besindir” sözlerini kullandı.

Balığın yaşamın her döneminde sağlığın korunması ve gelişmesine katkıda bulunan bir besin olduğunun altını çizen Diyetisyen Asım Batuhan Fidan şunları vurguladı:

“İyi kalitede protein, uzun zincirli çoklu doymamış n-3 yağ asitleri (n-3 LCPUFA), D vitamini, iyot gibi besin öğelerini içermesi nedeniyle balık etinin düzenli ve yeterli miktarda tüketimi önerilmektedir. Özellikle fetüsün bilişsel ve görsel gelişimi için gerekli olan dokosahexaenoik asit (DHA), gebelik döneminde annenin balık tüketimine bağlıdır. Yaşamın ilk döneminde bebek için en iyi besin olan anne sütünün içeriği de büyüme ve gelişimin tamamlanması açısından önemlidir. Çocuklarda mental gelişim ve nörolojik sağlık için balık, oldukça etkili bir besindir”

BALIĞIN FAYDALARI

-Bağışıklık sistemini korur

-Zekâyı geliştirir

-Diyabet riskini azaltır

-Omega 3 deposudur

-Çocukların dikkatini artırır

-Kemikleri güçlendirir

-Eklem ağrılarına iyi gelir

-Hücreleri onarır

-Alzheimera yakalanma olasılığını düşürür