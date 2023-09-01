Kalp sağlığından pek çok derde deva oluyor. Bağışıklığı çelik gibi yapıyor

Bol miktarda zengin bileşenler içeren, kalp sağlığından nörolojik problemlere kadar pek çok derde deva olan bağışıklığı çelik gibi yapan hurma dikkat çekti.

Kalp sağlığından pek çok derde deva oluyor. Bağışıklığı çelik gibi yapıyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Bol miktarda zengin bileşenler içeren, kalp sağlığından nörolojik problemlere kadar pek çok derde deva olan bağışıklığı çelik gibi yapan hurma dikkat çekti.

Hurmayla ilgili detaylar…

HURMA NEDİR?

Hurma, palmiyegiller familyasından dekoratif yapraklı bir palmiye türüdür. Palmiyeler gibi tropikal, ılıman ve çöl ikliminin görüldüğü yerlerde yetişir. Kazık ve saçak kök yapısına sahiptir. Ağacın pürüzlü gövdesi gri ağırlıklı kahverengi gibidir. Kardeşlenme eğilimi vardır. Gövdesinden ve altından yavrular verebilir.

HURMANIN FAYDALARI

-Kolesterolü dengeleyerek düzenlenmesine yardımcı olur

-Hurma, içeriğinde kolesterol bulunmamasından dolayı kalp sağlığı desteklemektedir.

-Antioksidanlar açısından zengin

-Kemik sağlığını iyileştirir

-Beyin sağlığını destekler

-Sindirim sistemini düzenler

-Doğal tatlandırıcı olarak tüketilebilir

-Cildi iyileştirir

-Kilo kaybına yardımcı olur

HURMA NASIL TÜKETİLİR?

Hurma, taze ya da kuru olarak tüketilebilir. Hurma tüketmek isteyen kişiler, tatlı veya tuzlu yemeklerine ekleyebilmektedir. Hurmanın tüketim şekilleri şu şekilde sıralanabilir:

Atıştırmalık hurma: Kişiler hurmaları badem, ceviz veya Antep fıstığı ile atıştırmalık olarak tüketebilir.

Salatalar: Doğranmış, dilimlenmiş veya çekirdeksiz hurmalar salatalara lezzet katabilmektedir.

İçecek: Hurmaları muz ile karıştırarak içecek haline getirmek, doğal tatlılık ve ekstra besin değeri sağlayacaktır.

Enerji topları: Hurmalar fındık, yulaf, Hindistan cevizi gevreği veya çeşitli diğer malzemelerle karıştırarak pişmeyen enerji topları olarak tüketilebilmektedir.

Taze hurmalar hava geçirmez bir kapta buzdolabında aylarca ve hatta dondurucuda daha uzun süre saklanabilmektedir. Kurutulmuş hurma, hava geçirmez bir kapta yaklaşık 1 yıl ve dondurulursa uzun yıllar dayanabilir.

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