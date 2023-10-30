Basit zihin egzersizleri ortaya çıktı

Sinir bilimciler ve psikologlar, zihnimizin gücünü basit yollarla geliştirebileceğimizi söylüyor.

Farkındalık çalışmalarıyla zihnimizdeki düşünce dağınıklığından kurtulup anı yaşamamızın faydalarını anlatıyor.

Zihnimizin yeteneklerini basit tekniklerle nasıl artırabileceğimizi açıklayan sinir bilimciler ve psikologlar, farkındalık çalışmalarının zihnimizi temizleyip anın tadını çıkarmamızı sağladığını vurguluyor.

Sinir bilimciler ve psikologlar, zihnimizin kapasitesini basit yöntemlerle nasıl yükseltebileceğimizi ifade ediyor.

Farkındalık çalışmalarının zihnimizdeki düşünce kalabalığından sıyrılıp anı deneyimlememize yardımcı olduğunu belirtiyor.

FARKINDALIK NEDİR VE NE İŞE YARAR?

Farkındalık veya mindfulness, çeşitli bilişsel yetenekleri geliştirmek için basit ama etkili bir yöntem olduğunu kanıtlayan araştırmalar var.

Uzmanlar, farkındalık uygulamalarının dikkati güçlendirdiğini, ağrıları azalttığını ve stresi düşürdüğünü söylüyor. Birkaç ay boyunca farkındalık uygulayan kişilerde depresyon ve anksiyete semptomlarının azalabildiği görülüyor. Ancak bu, karmaşık zihinsel sağlık durumlarında olduğu gibi kişiden kişiye değişebilir. Ayrıca farkındalık uygulamalarının beyni tamamen değiştirebildiği de belirtiliyor. Barnhofer’a göre stres hormonu olan kortizol yüksek olduğunda ve yüksek kaldığında beyin için zehirli olabiliyor.

Stres aynı zamanda nöroplastisiteyi de engelleyebiliyor. Bu yüzden stresi kontrol etmek, beynin plastik kalmasına yardımcı oluyor.