Uzmanı diş sıkma sorununa alternatif çözümü açıkladı

Dermatoloji Uzmanı Gülden Kökümer, diş sıkma (bruksizm) tedavi alternatifi olan Masseter botoksunu açıklayarak dikkat çeken bilgiler verdi.

Uzmanı diş sıkma sorununa alternatif çözümü açıkladı

Editör: Naim Arıoğlu

Dermatoloji Uzmanı Gülden Kökümer, “Diş sıkma veya bruksizm, çoğu zaman stres veya gerginlik gibi psikolojik faktörlerle ilişkilendirilen bir durumdur. Bir kişi farkında olarak veya farkında olmadan dişlerini sıktığında veya gıcırdattığında, çene kemiğine ve dişlere büyük bir basınç uygulanır. Bu durumun uzun süre devam etmesi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.” Sözlerini kullandı.

Gülden Kökümer, “Bruksizmin belirtileri arasında çene ağrısı, baş ağrısı, çene eklemi sorunları, diş aşınması ve hassasiyeti, kulak ağrısı, yorgunluk ve uyku problemleri yer alabilir. Bu belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve bazen kişi bu durumu fark etmeyebilir. Uykuda bruksizm, özellikle sabahları çene ve baş ağrıları ile kendini gösterebilir. Bu tür sorunlar hem estetik hem de sağlık açısından rahatsızlık meydana getirebilir. Güncel tedavi prosedürlerinden birisi de masseter botoksudur” dedi.

MASSETER BOTOKSU (ÇENE BOTOKSU) NEDİR?

Çene bölgesinin yan tarafında bulunan ve en güçlü çiğneme kası olarak bilinen masseter kasının büyüyerek, dışarıdan bile görünecek kadar belirgin hale gelmesine masseter hipertrofisi (masseter büyümesi) adı verilir. Bu durumun en yaygın sebepleri, değişik nedenlerle diş sıkma ve gıcırdatmanın yanı sıra çok fazla sakız çiğnemek ve sıkça sert et tüketilmesidir. Bu rahatsızlığın tedavisi için uygulanan masseter botoksu, masseter kasının bulunduğu yüzün alt kısmının inceltildiği estetik işlemdir. Çene botoksu olarak da bilinen bu uygulamada yüzün alt kısmındaki şekil bozukluklarının tedavi edilmesi amaçlanır.

Özellikle yoğun stresli dönemlerde insanlar, farkında olmadığı halde dişlerini sıkabilir. Diş sıkma alışkanlığı, yüz ve çiğneme kaslarında büyümeye yol açar. Bu durum, yüzün estetik görünümü açısından da bir hayli sakıncalıdır. Zira yüzün görünümü bozulmuş olur. Bu duruma çare olarak geliştirilen çene botoksu uygulaması sayesinde, yüzde daha erkeksi ve sert bir görünümü sağlayan kare yüz şekli küçültülür. Böylece, daha orantılı bir yüz şekli ortaya çıkmış olur. Masseter kasının gereğinden fazla büyümesi, hem estetik açıdan hem de fiziksel olarak rahatsızlık yaratabilir. Dolayısıyla diş sıkma botoksu olarak da bilinen bu işlem, bazen hem şekil hem de işlevsel tedavi hedefiyle uygulanır.

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