Uzmanı doğru güneş gözlüğünün faydasını açıkladı

DHA’nın haberine göre; Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nafiz Selçuk Çekmeceli, güneş gözlüğü seçiminde dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.

Mor ötesi ultraviyole (UV) ışınlarının insan doku hücreleri için zararlı olabildiğinin altını çizen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nazif Selçuk Çekmeceli, “Göze uzun süre gelen UV ışınları, gözümüzde başta lens ve retina olmak üzere, kontoktiva hücrelerine de zarar vererek; alerjik konjonktivit, katarakt, makulopati ve retina hasarları gibi bir takım rahatsızlıklara sebep olabilirler. Tüm bunların önlenmesinde, doğru güneş gözlüğünün seçimi önemlidir” sözlerini kullandı.

Mor ötesi ışınlar olarak bilinen ultraviyole (UV) ışınlarının insan doku hücreleri için zararlı olabildiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Çekmeceli, “Göze uzun süre gelen UV ışınları, gözümüzde başta lens ve retina olmak üzere, konjonktiva hücrelerine de zarar vererek; alerjik konjonktivit, katarakt, makulopati ve retina hasarları gibi bir takım rahatsızlıklara sebep olabilirler. Tüm bunların önlenmesinde, doğru güneş gözlüğünün seçimi önemlidir” diye konuştu.

MİNERAL MATERYALLER DAHA KALİTELİ

Güneş gözlüğü camlarının temel olarak organik (plastik) ve inorganik (mineral cam) materyallardan yapıldığını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Çekmeceli, “Cam materyalden yapılanların, gözlük çerçeveleri üzerinde daha ağır olması ve kırılgan yapıları nedeniyle işlenmesi zor olduğu için günümüzde organik materyallerden yapılan güneş gözlüklerinin hafif olması bir avantaj iken, inorganik (mineral) materyalden yapılan güneş gözlüklerinin görüntü kalitesi açısından daha üstün olduğu unutulmamalıdır” şeklinde konuştu.

UV IŞINLARININ YÜZDE 99’UNUNDAN KORUMALI

Ultraviyole korumasının ne olduğunu anlatan Dr. Öğr. Üyesi Çekmeceli, şu bilgileri paylaştı:

“Güneş ışınları içerisinde yer alan ultraviyole ışını, gözümüz için zararlı radyasyon ışınlarıdır. Dolayısıyla, ultraviyole blokaj özelliği olan mercekler her zaman tercih edilmelidir. Mercekler hamur halindeyken UV filtre maddeleri karıştırılmakta ve ultraviyole koruması sağlanmaktadır. İyi bir güneş gözlüğü ultraviyole radyasyonunun yüzde 99‘unu filtre edebilmeli ve UV-A ve uVb koruması sunmalıdır. Genel olarak güneş gözlüğü etiketlerinde UV 200, UV 400 gibi değerler görülebilir. Ancak en az UV 400 filtrasyon gücü tercih edilmelidir.”

ÇERÇEVE BÜYÜKLÜĞÜ EN AZ KAŞ HİZASINDA OLMALI

Güneş gözlüğü seçerken dikkat edilmesi gerekenleri de hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Çekmeceli “Güneş gözlüğünde çerçeve seçimi ise kişinin kendi zevkine bağlı olmak ile beraber, yuvarlak yüzlü insanlarda kare veya dikdörtgen çerçeveleri tercih etmelidir. Köşeli yüz hatlarına sahip insanlarda ise yuvarlak çerçevelerde daha düzgün uyum sağlar. Çerçeve büyüklüğü en az kaş hizası ve kaş üzerinde olmalıdır” dedi.

Güneş gözlüklerinin renk ve koyuluğu ile sağladıkları UV koruması miktarı arasında herhangi bir ilişki olmadığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Çekmeceli, “Mercek rengi ve tonu, yalnızca, ne kadar ve ne tür ışığın engellendiğini gösterir. Örneğin, daha açık kehribar tonları renk kontrastını arttırırken; daha koyu kehribar ve gri tonları parlaklığı önler. Çok koyu renkli güneş gözlükleri, göz bebeğinin genişlemesine neden olur. Bu nedenle tüm güneş gözlüklerinde UV koruması aranırken, koyu camlı olanlarda UV 400 koruma yüzde 100 olmalıdır” ifadelerini kullandı.

POLARİZE GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ

Polarize güneş gözlüğü camlarından bahseden Dr. Öğr. Üyesi Çekmeceli, “Yere paralel yüzeylerden ya da yerden gelen güneş ışığı yansımalarını engelleyen özel filtreli güneş gözlüğü camlarına polarize camlar adını veririz. Özellikle akıllı lens uygulaması yaptığımız hastalarda, güneş ışığı yansımalarına bağlı kamaşma şikâyetleri olabilir. Bu tip hastalarda polarize camlı güneş gözlükleri oldukça büyük fayda sağlayabilmektedir. Ancak polarize cam ile UV filtrasyon özellikleri karıştırılmamalıdır. Sonuç olarak iyi bir güneş gözlüğü çerçeve olarak yüze uygun oturmalı, materyal olarak seçim organik veya mineral tercih edilmeli, polarize ve yüzde 100 UV blokaj özelliği olmalıdır. CE belgesi bulunmasına da dikkat edilmelidir” diyerek sözlerini noktaladı.