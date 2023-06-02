Uzmanı mevsimsel hastalığa dikkat çekti. Çocuklarda bu nezleye dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Almacıoğlu, çocuklarda yaygın görülen ve genellikle yaz aylarında ortaya çıkan bazı alerjik semptomların (belirtilerin), mevsimsel alerjik rinit (saman nezlesi) olabileceğini dile getirdi.

Uzmanı mevsimsel hastalığa dikkat çekti. Çocuklarda bu nezleye dikkat

İHA’nın haberine göre; Alerjik rinitin, burnun iç derisinin (mukozasının) bir alerjen tarafından tetiklenip iltihaplanmasından kaynaklandığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Almacıoğlu, “Solunum yoluyla vücuda alınan alerjenler ile tahriş edici maddeler, alerjik belirtilerle vücutta rahatsızlıklara neden olmaktadır” sözlerini kullandı.

ALERJİK RİNİT BELİRTİLERİ

Alerjik rinitli çoğu kişinin günlük olarak uyku yapıcı etkisi olmayan bir antihistaminik (alerjinin etkisin önleyen ilaçlar) alarak semptomların yönetilmesini sağlayabileceğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Almacıoğlu, şu şekilde devam etti:

“Bu antihistaminiklerde çocuk hastalar için tablet ve şurup formunda mevcuttur ve bireysel ihtiyaçları için en iyi seçim hakkında ebeveynler olarak tavsiyelerde bulunabilecek bir doktor ile konuşabilirsiniz. Çocuğunuzun semptomları günlük antihistaminik ve/veya burun spreyi gibi diğer alerji ilaçlarını kullanarak iyileşmezse veya semptomları iki haftadan fazla sürer ve günlük yaşamını etkilerse, doktora başvurulması gerekir.”

GÜNLÜK YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Almacıoğlu, alerjik rinit tedavi edilmediğinde sinirlilik, uyku eksikliği, okulda konsantre olma ve basit görevleri yerine getirme yeteneğini etkileyip, çocuğun ruh sağlığına etki edeceğine vurgu yaptı.

Şiddetli mevsimsel alerjik rinitin, çocukların açık hava etkinliklerine katılmasını etkilediğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Almacıoğlu, dış mekan tetikleyicilerini ise şu şekilde sıraladı:

"Çocuklarınıza polen alerjenlerini gözlerinden ve yüzünden uzak tutmak için maske, güneş gözlüğü ve büyük kenarlı bir şapka takın. Polenin fazla olduğu günlerde çocuğunuza ılık duş aldırın, saçlarını yıkayın ve eve geldiğinde kıyafetlerini değiştirin. Havada polenin en çok bulunduğu sabahın erken saatlerinde ve havanın soğuduğu akşam saatlerinde pencereleri kapalı tutun. Çocuğunuzun yanında çimleri biçmekten veya yaprakları temizlemekten kaçının. Polen sayısı yüksek olduğu vakitlerde çamaşır kurutmaktan kaçının. Evcil hayvanlarınızın üzerine yapışan polenleri çıkarmak için tüylerini nemli bir bezle silin.”

Dr. Öğr. Üyesi Almacıoğlu, ev tozu akarı ve tahriş edici maddeler konusunda ise ebeveynlere şu önerilerde bulundu:

“Çocuğunuzun yatağını koruyucu bir örtüyle örtün, yastık kılıfı, çarşaf. vs. gibi yatarken kullandığı eşyaları, haftalık olarak 60 derecenin üzerinde yıkayın. Peluş oyuncakları ve yumuşak mobilyaları da düzenli yıkanmalı. Evde taze çiçek bulundurmaktan kaçının, parfümlü ürünlerin (Deterjanlar, oda spreyi vb. dahil) kullanımını sınırlayın, kömür ve odun ateşi dumanından kaçının.”

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