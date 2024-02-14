Uzmanı sağlıklı ilişkinin formülünü açıkladı

Doktorlar, çalışanlar ve misafirlerle birlikte Chef Yanna'nın rehberliğinde dev bir kalp pastası hazırladı.

Etkinlikte Psikolog Enise Öziç, katılımcılarla aşk hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Psikolog Enise Öziç, aşkın mutluluğunun aynı zamanda duygu hissedilen kişiye karşı bağımlılık yaratabileceğini söyledi. Sağlıklı bir ilişki için nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Aşkın, psikolojinin son yıllarda üzerinde durduğu temel konulardan biri olduğunu ifade etti.

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle, bu gizemli duygu hakkında bilgi verdi.

"DOPAMİN HORMONU ETKİLENİYOR"

Aşkın tanımının kültürel ve bireysel farklılıklar gösterdiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, aşkın yakınlık, bağlanma, güven, saygı ve sevgi gibi duyguları içerdiğini söyledi. Aşk duygusunun bireyde hem duygusal hem de hormonal değişimlere neden olduğunu vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, "Örneğin âşık biri, karşısındaki insanı sürekli düşünür ve ona büyük bir tutku duyar. Bu durum, dopamin hormonunun etkisiyledir. Beyindeki bazı maddelerin aşkla bağlantılı olduğu ve insan beyninin sevdiği kişinin acısını hissedebildiği bilinmektedir. Bu bakış açısına göre, aşkın genetik, hormonlar ve psikolojik deneyimlerle oluştuğu söylenebilir" dedi.

"SAĞLIKLI İLİŞKİNİN SIRRI BAĞIMLI OLMAMAK"

Aşkın insanların hem yaşamlarında hem de davranışlarında etkili olduğunu söyleyen Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, "Aşkın mutluluğu, bir yandan bireye yaşama hazzı verirken öte yandan bireyin duygu hissettiği kişiye karşı bağımlı olması gibi bir sonuç da doğurabilmektedir. Bu durumun şiddeti elbette kişiden kişiye değişebilir. Ancak sağlıklı olmayan bir ilişki türü olan bağımlı ilişkiden kaçınmak için bireylerin hayatlarının merkezine partnerleri ile birlikte diğer değer verdikleri insanları, hobilerini, işlerini, ailelerini de koyarak yaşamlarını daha tatmin edici ve sağlıklı hale getirmeleri gerekmektedir. Sevginin, aşkın bireyin yaşamında her zaman var olabileceği, yılın sadece birkaç gününe sığdırılamayacağı ve hediyenin büyüklüğü ile ölçülemeyeceği de unutulmaması gereken bir gerçektir" şeklinde konuştu.