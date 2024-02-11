İşte gerçek bir kalp damar dostu

Avokado Potasyum, kan basıncını dengelemek için önemli bir mineraldir. Yüksek kan basıncı, kalp hastalığı ve felç riskini artırır.

Avokado tüketimi ile kalp hastalığı arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma, haftada iki kez yarım avokado yiyen kişilerin, hiç yemeyen veya daha az yiyenlere göre kalp hastalığına yakalanma olasılığının yüzde 21 daha düşük olduğunu göstermiştir.

Çalışmanın lideri Lorena Pacheco, "Çalışma, bitkisel kaynaklı doymamış yağların sağlıklı bir beslenmenin parçası olabileceğini gösteriyor." demiştir. Pacheco, haftada bir avokado yemenin kalp sağlığı için faydalı olduğunu vurgulamıştır.



AVOKADO, KALP DOSTU BİR MEYVE Mİ?



Sakal ve bıyık gibi, erkekler için bir süs ve ifade aracı olan avokado, son yıllarda ülkemizde de popüler bir meyve haline geldi. Tropik ve subtropik iklimlerde yetişen bu meyve, hem lezzetli hem de besleyici özelliklere sahip. Peki, avokado kalp sağlığı için de iyi bir seçim mi?



Avokado, sağlıklı yağlar açısından zengin bir meyvedir. İçerdiği tekli doymamış yağ asitleri, kan kolesterolünü düşürerek kalp ve damar hastalıklarının önlenmesine katkı sağlar. Ayrıca, potasyum bakımından da zengindir. Potasyum, kan basıncını düzenleyen ve kalp ritmini sağlayan bir mineraldir. Kan basıncının yüksek olması, kalp krizi ve felç riskini artırır.



ABD'de yapılan bir araştırma, avokado tüketimi ile kalp hastalığı arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. 30 yıldan uzun bir süre boyunca, 110 binden fazla kişinin beslenme alışkanlıkları ve sağlık durumları incelendi. Çalışmada, haftada iki kez yarım avokado yiyen kişilerin, hiç yemeyen veya daha az yiyenlere göre kalp hastalığına yakalanma olasılığının yüzde 21 daha düşük olduğu belirlendi.



Çalışmanın lideri Lorena Pacheco, avokado tüketiminin bitkisel kaynaklı doymamış yağların sağlıklı bir beslenmenin parçası olabileceğini gösterdiğini söyledi. Pacheco, haftada bir avokado yemenin kalp sağlığı için faydalı olduğunu vurguladı.



Avokado, kalp dostu bir meyve olmakla kalmayıp, aynı zamanda E vitamini, folat, lif ve antioksidanlar gibi pek çok önemli besin içerir. Bu besinler, bağışıklık sistemini güçlendirir, cilt sağlığını korur, sindirimi kolaylaştırır ve iltihaplanmayı azaltır.



Avokado, hem lezzetli hem de sağlıklı bir meyve olarak, sofralarımızda yerini almayı hak ediyor. Avokadoyu tek başına, salatalara, sandviçlere veya guacamole gibi soslar yaparak tüketebilirsiniz. Avokado, kalbinize iyi gelecek bir seçim.