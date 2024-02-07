Kırık kalp sendromu nedir

Kaynak: DHA
Kırık kalp sendromu nedir
Kırık kalp sendromu en çok neden kadınları etkiliyor. İşte detaylar...

Kırık kalp sendromu, ağır duygusal veya fiziksel travmalar sonucu kalbin sol bölümünde geçici bir işlev bozukluğu oluşması. Bu durum kalp krizi belirtileriyle kendini gösterir ve ölümcül olabilir.

Uzm. Dr. Mehmet Burak Özen, bu hastalığın en çok yakınını kaybeden kadınlarda görüldüğünü ve kalp krizi riskini artırdığını söyledi. Özen, kırık kalp sendromu tanısı konan bir hastasının bir ay içinde beş yakınını kaybettiğini ve hastanın kalbinin uç kısmında balonlaşma olduğunu anlattı.

Özen, bu hastaların acil olarak anjiyografiye alındığını ve yoğun bakımda takip edildiğini belirtti. Özen, kırık kalp sendromunun atlatılması halinde kalbin toparlanabildiğini ancak hastaların yoğun stres ve üzüntüye bağlı olarak göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşamaları durumunda vakit kaybetmeden acile başvurmaları gerektiğini vurguladı. Özen, bu hastalarda kalp grafikleri, kan sonuçları ve kalpteki troponin değerlerinin ölçülmesinin önemli olduğunu ifade etti.

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