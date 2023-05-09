Uzmanı sünnet olacak çocukların ailelerini uyardı

Prof. Dr. Salih Somuncu, “Çocuk büyüdükçe hem yara iyileşmesi uzuyor hem de çocuğun etkilenmesi daha uzun sürüyor. Okul çağını çok beklemeden, yeni doğan dönemde çocuklar sünnet ettirilmeli” dedi.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Salih Somuncu, ailelere tavsiyelerde bulundu. Ara tatil döneminde sünnet için yapılan başvuruların arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Somuncu, “Eski yıllarda sünnet okul tatil dönemlerinde, büyük çocuklar için yapılan bir cerrahi müdahale gibi olurdu ama son yıllarda artık insanlar çocuklarını yeni doğan ya da ilk 3 aylık dönemde sünnet ettirmeye başladılar. Bizim de önerimiz bu yönde” şeklinde konuştu.

KAÇ GÜNLÜK BEBEĞE SÜNNET YAPILABİLİR

Sünnet için üst yaş sınırının olmadığını ancak 10 gününü doldurmayan bebeklere de sünnet yapmadıklarını belirten Prof. Dr. Somuncu, yeni doğan sünnetinin avantajlarını hatırlattı.

Prof. Dr. Somuncu, “Doğduktan 10 gün sonra lokal anestezi hatta sadece krem sürerek yapıyoruz ve ilave bir enjeksiyona bile gerek kalmıyor. Yeni doğan sünnetinde kanama, enfeksiyon riski de son derece düşük. Olası idrar yolu enfeksiyonu riskini de ortadan kaldırıyor. Bu açıdan Avrupa’da da en çok tercih edilen yöntem yeni doğan sünneti. 3’üncü aya kadar bazen de 6’ncı aya kadar lokal anestezi ile yapıyoruz ama 6’ncı aydan sonra lokal anestezi ile değil genel anestezi ile yapmayı tercih ediyoruz” diye konuştu.

OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUĞA GENEL ANESTEZİ Mİ

Ara tatil döneminde yapılan sünnetlerin çoğunda okul çağı çocuklarının yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Somuncu, “Okul çağındaki bir çocuğun sünneti genel anestezi altında yapılmalıdır. Ameliyat öncesinde ilaç içirdiğimiz için o da çocuğu çok rahatlatıyor ve psikolojik olarak da hiçbir travmaya maruz kalmamış oluyor. Sünnet önemli bir cerrahi müdahaledir. Sünnet toplumumuzda dini açıdan ve sağlık açısında önemli. Basit gibi görülebiliyor ama sünnet bir çocuğun geçirdiği ilk operasyon dolayısıyla bir defada en idealinin yapılması lazım” şeklinde konuştu.

BÜYÜDÜKÇE SORUN ARTIYOR

Yapılan yasal düzenlemelerle birlikte sünneti doktor dışında kimsenin yapamadığını, ailelerin de başka kişilere başvurmaması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Somuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim düzeltmek zorunda kaldığımız çok ciddi sünnet komplikasyonları oluyor. Anestezi altında yapıldığı için iyi bir hastane ortamında her anlamda donanımı gelişmiş ve ehil elde sünnet yapılması çocuğun hayatı boyunca sağlığını garanti altına almış oluyor. Kural en erken yaş, okul çağını bekletmek istemiyoruz. Çocuk büyüdükçe sorun artıyor. Hem yara iyileşmesi uzuyor hem çocuğun etkilenmesi daha uzun sürüyor. Anestezi ile ilgili bir sorun yaşamasak da sonrasındaki pansuman süreci büyük çocuklarda daha zor ilerliyor.”

CERRAHİ İYİLEŞME KAÇ GÜN SÜRER

Sünnet sonrası bakım süresinin yaş ilerledikçe uzadığını söyleyen Prof. Dr. Somuncu, “Her vücudun yara iyileşme hızı farklı ama yeni doğan dönemde vücudun en hızlı yara iyileşmesinin olduğu dönemdir. Bir yeni doğan sünneti 4-5 günde tamamen toparlarken biraz daha büyük çocuklarda bu 6-7 güne kadar uzuyor. Sünnetin cerrahi iyileşmesi 6-7 gündür kozmetik düzelmesi 10-15 gündür. Önümüzdeki 2 haftalık süreç için randevular da artmaya başladı. Mümkün olduğu kadar çocuk büyümeden bu işi halletmek gerekiyor. Hastane donanımı çok önemli” diye konuştu.