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Uzmanından önemli çikolata alerjisi uyarısı

İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Deniz Şimşek, “Çikolata alerjisi gıda alımından birkaç dakika sonra ortaya çıkar” ifadeleriyle uyardı.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 10:07
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Uzmanı uyardı: Çikolata alerjisi gıda alımından birkaç dakika sonra ortaya çıkar

Uzmanından önemli çikolata alerjisi uyarısı
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DHA’nın haberine göre; İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Deniz Şimşek, çikolata ve içindeki etken maddelerin çikolata alerjisine sebep olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “piyasadaki çikolataların büyük çoğunluğu süt tozu, fındık, fıstık, üzüm, yumurta, soya, buğday gibi farklı alerjen içerikleri de barındırır. Çikolataya alerjisi olan bir kişinin bağışıklık sistemi etkilenir ve vücudundaki antikorlar alerji ile savaşmak için harekete geçer. Çikolata alerjisi genellikle gıda alımından birkaç dakika sonra ortaya çıkar ve doğru tıbbi müdahale ile etkileri 24 saat içerisinde tamamen düzelebilir”

Uzm. Dr. Deniz Şimşek, “Anafilaksi, alerjinin en şiddetli belirtisidir ve acil tıbbi müdahale yapılmadığı takdirde ölümcül sonuçları olabilir” diyerek şunları söyledi:

“Anafilaksi durumunda yaygın olarak nefes darlığı, ağız, dudak, dil, boğaz veya yüzde aşırı şişme, şiddetli kramplar ve karın ağrısı, dışkıda anormallik, kas güçsüzlüğü, hızlı kalp atışı, düşük tansiyon, bayılma ve bilinç kaybı gibi ciddi belirtiler görülür. Anafilaksi yaşanması durumunda en yakın sağlık kuruluşu ile iletişime geçilmelidir.”

ÇİKOLATA ALERJİSİNİ TESPİT ETMENİN EN GÜVENİLİR YOLU TEST YAPTIRMAK

Uzm. Dr. Deniz Şimşek, alerjinin tespitine yönelik de açıklamalarda bulundu. Şimşek açıklamalarında, “Alerji uzmanı kan testiyle, deri prick testiyle veya eliminasyon diyeti yöntemi ile çikolata alerjisi teşhisini koyabilir. Çikolata alerjisini kan testi yaparak tespit etme yönteminde bağışıklık sisteminin belirli bir alerjene tepki olarak geliştirdiği bir antikor olan İmmünoglobulin E (IgE) ölçülür. Deri prick testinde doktor steril ortamda cilde ufak kesikler açar ve bu bölgeye alerjeni sürer. Cildin verdiği reaksiyona göre alerji olup olmadığını belirler. Eliminasyon diyetinde ise alerjen olduğu düşünülen gıda bir süreliğine tüketilmez. Hastanın belirtileri gözlemlenir ve alerji teşhisi konur” ifadelerini kullandı.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Şimşek, çikolata intoleransı kaynaklı belirtileri sıraladı:

“Mide bulantısı, kusma veya mide ekşimesi
“İshal
“Hazımsızlık, gaz veya şişkinlik
“Sinirlilik.

ÇİKOLATA ALERJİSİ TEDAVİSİ UZMAN DOKTOR İLE PLANLANMALI

Şimşek, “Çikolata alerjisinin bilinen kesin bir tedavisi yoktur ancak kontrol altına alınabilir. Çikolata alerjisi semptomlarının çoğu antihistaminiklerle tedavi edilir. Alerji tedavilerinde en iyi sonuç alerjenden uzak durulması ile mümkündür” dedi.

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