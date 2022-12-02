Gençler obeziteyle yaşamamalı

Obeziteyle ilgili herhangi bir önlem alınmaması durumunda uluslararası veriler baz alındığında Türkiye’de durumun ciddi seyrettiğini vurgulayan Dr. Dyt. Fatma Tuğba Günay şu uyarıyı yaptı:

"Ne yazık ki gençler her geçen gün daha az hareket etmekte, sosyal medya ve bilgisayar ağırlıklı hareketsiz bir yaşama adapte olmakta. Bu sebeple vücut çok daha fazla gereksiz yağ biriktirmekte ve bu yağlar bir süre sonra obeziteye sebebiyet vermekte. Üstelik durum ne yazık ki sadece obezite ile sınırlı kalmıyor ve kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunları da gün yüzüne çıkıyor."

GENÇLERİN YAŞAM KÜLTÜRÜNÜ DEĞİŞTİRMESİ GEREKİYOR

Diyetisyen Günay'a göre gençlerin alışmış oldukları rahat yaşama bir mutlaka müdahale edilmeli. Günay konuya ilişkin şunları söyledi:

"Maddi olarak sorunları olmayan, ailesi tarafından kontrolsüz bir şekilde olanaklar sunulan gençler tembelliğe alışıyor. Maddi kaygıları olmayan ve her istediğine erişebilen gençler ne yazık ki hareket etmiyor, spor yapmıyor, fast-food odaklı beslenmeye yöneliyor. Bu durum da yaşam kültürüne bağlı olarak olumsuz bir beslenme sürecine gün yüzüne çıkarıyor.

Eğitim kurumları, aileler ve bizim gibi diyetisyenler bu konuda bir araya gelmeli. Gençlere gerek okullarda gerekse de sosyal medya gibi sürekli var oldukları noktalarda bilgiler aktarılmalı. Gençlerin bir anda alıştıkları o rahat ortamı kesmek mümkün olmayabilir. Lâkin yapılacak eğitim süreçleri, onları alıştıkları sosyal medya dili ile uyarmak bu konuda büyük faydalar sağlayabilir. Ayrıca hareketsiz olan gençlerin spora teşviği konusunda yeni nesil ödül anlayışına geçilmesi de büyük katkı sağlayacaktır. Standart uyarılar ve bilgi akışları yerine hem bizler hem de aileler, yetkililer gençlere gerçekten dokunmalı. Bu durumun önemi hakkında ve doğru beslenme ile obezitenin yenilmesi sonucunda gençlerin kendisine olan özgüvenlerinin de artacağı doğru bir yol ile onlara aktarılmalı."