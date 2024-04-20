Uzmanı uyardı: 'Keneye dikkat'

Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanı uyardı: 'Keneye dikkat'
(ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı hakkında uyarılarda bulundu.

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne (KKKA) karşı uyarılarda bulunan Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, kene ile mücadelede en etkili yöntemin tedbir, erken tanı ve tedavi olduğunu hatırlattı.

“ FINDIK BAHÇELERİ VE PARKLARDA KENEYE RASTLANABİLİYOR”

Kene sezonunun açıldığını ifade eden Prof. Dr. Özgür Enginyurt, havaların ısınmasıyla birlikte sayılarının arttığına da dikkat çekerek, şu uyarıda bulundu:

“Kene bizim korkulu rüyamız. Tek şansımız Karadeniz Bölgesi’nin sahil kesiminde çok fazla ölümcül vaka ile karşılaşmıyoruz. Ancak Tokat ve üzerindeki bölümde bu tür vakalara daha sık rastlıyoruz. Bu tamamen kenenin cinsiyle ilgili bir durum ama yine de tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Nisan-Mayıs ayıyla birlikte ortaya çıkmaya başladı. Havaların iyice ısınmasıyla da sayıları arttı. Özellikle fındık bahçelerinde, park ve bahçelerde keneye rastlanabiliyor. O yüzden vatandaşlarımız dikkatli olmalı.”

whatsapp-image-2024-04-14-at-17-47-16.jpeg

Son Haberler
Ali Koç'un gizli planı deşifre oldu. Fatih Saboviç tüm detaylarıyla açıkladı Spor
Ali Koç'un gizli planı deşifre oldu. Fatih Saboviç tüm detaylarıyla açıkladı
Papağan yavrusunu öpmelere doyamadı Video
Papağan yavrusunu öpmelere doyamadı
Konteynerde sır ölüm. Kapıyı açan arkadaşları şoke oldu Gündem
Konteynerde sır ölüm. Kapıyı açan arkadaşları şoke oldu
Kedinin doğum günü partisi sosyal medyayı salladı! Video
Kedinin doğum günü partisi sosyal medyayı salladı!
Fenerbahçe dünyaca ünlü kızıl saçlı güzel fizyoterapist Lenka Jurisicova’yı transfer etti Spor
Fenerbahçe dünyaca ünlü kızıl saçlı güzel fizyoterapist Lenka Jurisicova’yı transfer etti
Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun: Ortalama ayda 9 milyon açık veriyoruz Gündem
Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun: Ortalama ayda 9 milyon açık veriyoruz
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Tolga Akalın 'Akşener'in seçim dili doğru değildi' Gündem
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Tolga Akalın 'Akşener'in seçim dili doğru değildi'