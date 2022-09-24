Bu yılki kâbusumuz belli oldu. Ne koronavirüs ne de maymun çiçeği virüsü

Son iki yılda koronavirüs nedeniyle uygulanan kapanma, sosyal mesafe ve maske kullanımı uygulamaları sonucunda solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi bir düşüş olduğu biliniyor. Okulların açılması ve havaların soğumaya başlamasıyla solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanmaya başladığı bildirildi. Ancak normalleşme adımları ve insan hareketliliğin artmasıyla birlikte solunum yolu enfeksiyonları yeniden yoğun bir şekilde görülmeye başlandı.

“BU NEDENLE BU SENE DAHA ERKEN VE DAHA ÇOK GRİP VAKASI GÖRECEĞİMİZ OLASI”

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, pandemi döneminde grip (influenza) vakalarının da neredeyse hiç görülmediğini söyleyerek, “İnsanlar iki yıldır griple karşılaşmadıkları için toplumda gribe karşı bağışıklık düzeyi azaldı. Bu sene de bir bağışıklık boşlaması var. Bu nedenle bu sene daha erken ve daha çok grip vakası göreceğimiz olası” ifadelerini kullandı.

Kurugöl, Türkiye’de mevsimsel gribin görülme zamanının aralık-ocak ayı olduğunu ifade ederek şu sözleri söyledi:

“Koronavirüsten sonra özellikle kapanma dönemlerinde grip vakaları neredeyse hiç görülmedi. Geçen yıl yükselmeye başladı ancak Omicron varyantı devreye girdi. Bu sene Omicron azalması, okulların açılması, normalleşme adımları, insan hareketliliğin artmasıyla birlikte bütün solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanmaya başladı. Bu sene yeni bir varyant çıkmazsa gribin daha erken daha fazla görüleceğini düşünüyorum. Bu sene viral enfeksiyonlara neden olan virüslerin de daha ağır seyretmesini bekliyoruz”

“HERKESİN MASKE TAKMASINI TAVSİYE EDİYORUM”

Kurugöl, gripten korunmanın en iyi yöntemlerden birinin grip aşısı olduğunu ve Türkiye için grip aşısı olma zamanının 15 Ekim’den sonra başladığını belirterek şunları dile getirdi:

“Bu sene daha erken vakalar görülmeye başlandığı için şu anda da aşı olunabilir. 65 yaş üstü mutlaka grip aşısını olmalı. Altta yatan kronik hastalığı olanlar, gebeler, akciğer, kalp hastası olanlar, kilolu, özellikle beş yaş altı çocuklar mutlaka aşı olmalı. Maske sadece koronavirüse karşı değil bütün solunum yolu virüslerine karşı korur. Herkesin maske takmasını tavsiye ediyorum”

