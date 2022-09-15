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Çocuklarınızı hastalıklardan korunmak için bunları yapın. Okullar açıldı bulaşıcılık riski çok daha yüksek

Okulların açılmasıyla birlikte uzmanlar, anne ve babaları ‘bu süreçte hastalıkların çok daha kolay bulaşacak’ ifadeleriyle uyardı. Uzmanlar, ebeveynleri çocuklarını hastalıklardan korumaları için uyardı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 10:15
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Uzmanı uyardı. Okullar açıldı bulaşıcılık riski çok daha yüksek. Çocuklarınızı hastalıklardan korunmak için bunları yapın

Çocuklarınızı hastalıklardan korunmak için bunları yapın. Okullar açıldı bulaşıcılık riski çok daha yüksek
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DHA’nın haberine göre; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, “Bazı bulaşıcı hastalıklar çok sinsi seyirlidir, çocuğun kendisi hasta olmasa dahi taşıdığı hastalığı diğer öğrencilere bulaştırabilir” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan Covid-19'un okullarda çok daha kolay bulaşması nedeniyle aylarca uzaktan eğitim uygulaması başlamıştı. Bu sene ise uzmanlar çocukların okullardan hastalık kapmaması için ebeveynlerin bilinçli olması gerektiğini ifade etti. 

KİŞİSEL HİJYEN ÖNEMLİ

Dr. Yeşim Çınar Yakar, çocuklara ve ebeveynlere uyarılarda bulunarak kişisel hijyenin önemine dikkat çekerek, okulların açılmasıyla birlikte bazı bulaşıcı hastalıkların sinsi seyirli olmasından dolayı öğrencilerin birbirlerine çok fazla hastalık bulaştırmasının normal olduğunu ve her gün bir arada yaşayan çocuklarda hastalıkların görülme oranının arttığını vurguladı.

KRONİK HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLAR EKSTRA DİKKAT ETMELİ

Dr. Yeşim Çınar Yakar, “Çocukların okulda koşup oynamaları sırasında, terleme ve üşümeleri, sınıfların yeterince havalandırılmaması, sınıf içinde, tozların, mikropların çoğalmasına yol açabilir. Özellikle, astım, böbrek ve kalp hastalıkları, anemi, gibi kronik hastalığı olan çocuklar bu anlamda sıkıntı yaşayabilir” ifadelerini kullandı.

KAPALI ALANLAR MUTLAKA HAVALANDIRILMALI

“Sonbahar- kış mevsiminde daha çok grip ile karşılaşıyoruz. Grip solunum yoluyla bulaşan öksürük, ateş, halsizlik, nezle ile seyreden bir hastalıktır” diyen Uzm. Dr. Yakar, hastalığı önleme yollarına dair şu bilgileri verdi:

”Hastalık hasta olan çocukların okula gönderilmemesi, kapalı alanların havalandırılması ile önlenebilir. Grip aşısı ise 6 aylıktan itibaren doktor önerisiyle yapılabilir. Çocuklar, okula başlamadan önce genel bir muayeneden geçirilmeli. Belirli aralıklarla taramalar yapılmalı. Özellikle görme, işitme, bulaşıcı hastalıklar gibi sağlık sorunları için çok faydalı olur. Çocuklara doğru duruş ve oturuş, biçimleri öğretilmeli ve çocuklar kendi ilgi alanındaki egzersizlere yönlendirilmelidir.”

AÇIKTA SATILAN GIDALAR YENMEMELİ

Çocuklarda, tuvalet ve el temizliğine dikkat edilmediği taktirde parazit oluşumu olabileceğinin altını çizen Yakar, “Açıkta uygun olmayan gıdaların satışı da bağırsak solucanlarının bulaşmasına neden olur. Bağırsak solucanı olan çocuklarda burun kaşıntısı, ağızdan yastığa su akması, makatta kaşıntı, zaman zaman karın ağrısı, kilo alamama, iştahsızlık gibi belirtiler görülür. Tespit edilirse tedavisi mümkündür. Korunmada tuvaletten sonra sabunla el yıkanması, açıkta satılan gıdaların yenilmemesi, sebze ve meyvelerin çok iyi yıkanması önemlidir” dedi.

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