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Soğuk havalarda yüz felcine dikkat. Uzmanı uyardı

Tıp Merkezi Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar yüz felciyle ilgili bilgiler verdi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 15:58
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Uzmanı uyardı. Soğuk havalarda yüz felcine dikkat

Soğuk havalarda yüz felcine dikkat. Uzmanı uyardı
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İHA’nın haberine göre; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, havaların soğumaya başlamasıyla yüz felci geçirme sıklığının arttığı hakkında konuştu. Akpınar, “Yüz felci genellikle tek taraflı olarak görülen, yüzün bir tarafındaki mimik kaslarını kontrol eden fasial sinirin, herhangi bir nedenle fonksiyonunu yitirmesi sonucu gelişen klinik tablodur. En sık 15-45 yaş aralığında görülür. Kadın ve erkeklerde görülme sıklığı eşittir. Gülündüğünde ağız sağlam tarafa kayar ve o taraftaki göz kapatılmakta güçlük çekilir. Bu hastalıkta genellikle viral enfeksiyonların etkili olduğu düşünülse de genellikle sebebi bilinmemektedir. Kafa travması, beyin damar hastalıkları, baş-boyun tümörleri, yüz sinirinde travmaya bağlı zedelenmeler de diğer nedenler arasında sayılabilir” ifadelerini kullandı.

“VAKİT KAYBETMEDEN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYONA BAŞLAMAK ÖNEMLİ”

Yüz felcinden şüphelenildiği takdirde vakit kaybetmeden uzmana başvurulması gerektiğini belirten Dr. Akpınar fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının iyileşmeyi hızlandırdığını kaydederek şunları ifade etti:

“Bu hastalarda yüz kaslarına özel egzersizlerle birlikte masaj önerilmektedir. Ayrıca infraruj gibi yüzeyel sıcak uygulamalar, elektrik stimülasyonu, Robotik Lazer uygulamaları da tedavinin bir parçasıdır. Bu cihazlarla sinirin etrafındaki ödemin azaltılması, kan dolaşımının arttırılması, sinir kılıfının onarılmasının kolaylaştırılması mümkündür”

Son olarak yüz felcinde ozon tedavisinin de etkili olduğunu hatırlatan Dr. Berrin Akpınar şunları ifade etti:

“Yüz felci tedavisinde uygulanacak ozon tedavisi, antioksidan kapasiteyi artırarak, kan dolaşımını düzenleyerek, kandaki oksijenlenmeyi artırarak etki eder. Hem kan ozonlama hem de fasial sinir etrafına lokal uygulama yapılarak ozon tedavisinden faydalanılabilir. Yüz felci durumlarında uyguladığımız ozon tedavileri ile başarılı sonuçlar elde ediyoruz”

“SOĞUKTAN KORUNMAYI İHMAL ETMEYİN”

Soğuk ve ayazın kulak arkasındaki kemik içinde ödem ve iltihaplanmaya neden olabileceğini belirterek yüz felcinin soğuk havayı sevdiğini ve soğuklarda yüz bölgesinin iyi korunması gerektiğinin altını çizen Akpınar, şiddetli kulak ağrısının yüz felci belirtisi olabileceğini de söyleyerek şunları kaydetti:

“Diğer yüz felci belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir; yüzün bir tarafında göz kırpma, gözü kapatma ve alın kırıştırma hareketinin kaybı, yüzde ve ağız kenarında sarkma, baş ağrısı, etkilenen bölgede tat alma duyusunda değişiklik, sese aşırı duyarlılık.”

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