Uzmanı uzun süre dijital ekrana bakmanın zararını açıkladı

Editör: Naim Arıoğlu

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Konuralp Yakar, çocukluk dönemi göz sağlığına dair bilgiler verdi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Konuralp Yakar, çocukların ekranları yakın mesafeden uzun süre kullanılmasının gözlerde miyop gelişmesine ve mevcut numaranın büyümesine neden olabileceğini dile getirdi.

Çocuklarda ilk göz muayenesinin gözler ilk açıldığında yapılmaya başlandığını ifade eden Konuralp Yakar, bu muayenelerin ilerleyen dönemlerde sıklıkla yapılması gerektiğine değindi.

GÖZ BOZUKLUĞU NEDİR?

Göz bozukluğu, gözle ilgili birçok sorunu kapsayan geniş bir göz hastalığı kavramıdır. En bilinen göz bozuklukları miyop hipermetrop gibi görme bozukluklarıdır.

Göz bozukluklarından detaylı olarak bahsetmeden önce görüntünün nasıl oluştuğunu bilmekte fayda var.

Bir nesneye bakıldığında ilk olarak korneaya giren ışık buradan merceğe iletilir.

Gözün ön arka kısmında bulunan gözbebeğiniz, gelen ışık miktarına bağlı olarak küçülür veya büyür.

Retinaya gelen görüntü sinyallere dönüşür ve optik sinirlerin (görme siniri) yardımı ile beyne aktarılır.

Kornea ve göz merceği görüntüyü odak noktasına getirebilmek için ışığı kırar.

Kırılan ışık gözün arka kısmındaki retinaya ulaşır.

Görme bozukluklarından olan kırma kusurları, kornea ve göz merceğinin görüntüyü oluşturabilmek için ışığı kırdığı noktalarda meydana gelen sorunlardır. Kırma problemleri, genetik veya çevresel faktörlerin etkisinden kaynaklanabilir.

Beyninizin bu görüntüleri yorumlayıp birleştirmesi ile görme işlemi tamamlanır ve bu işlemler saliseler içerisinde gerçekleşir.