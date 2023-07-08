Uzmanı yaz aylarında cilt bakımıyla ilgili uyarılarını açıkladı

Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı Dr. Asiye Yıldız, cilt bakımının her mevsim önemli olduğunu ifade ederken, yaz aylarında güneş, aşırı sıcak ve nem dolayısı ile cildin daha özenli bakıma gereksinim duyduğunu söyleyerek uyarılarını açıkladı.

Uzmanı yaz aylarında cilt bakımıyla ilgili uyarılarını açıkladı

Editör: Naim Arıoğlu

Cildiye Uzmanı Dr. Asiye Yıldız, cilt bakımına her mevsim özen göstermesi gerektiğinin altını çizerek şunları belirtti:

“Yaz aylarında güneş, aşırı sıcak ve nem dolayısı ile cildimizin daha özenli bakıma gereksinim duymaktadır. Güneşin cildimiz üzerine olumlu etkileri olmakla birlikte özellikle son yıllarda zararlı etkilerinin de olduğu sıklıkla vurgulanmaktadır. Bu nedenle yaz aylarında cildimiz için daha özenli olmalıyız”

Cildiye Uzmanı Dr. Asiye Yıldız şu uyarıları yaptı:

“Çocukluktaki güneş yanıkları deri kanserine neden olabilir”

“Doğru güneş koruyucuyu seçmek önemli”

“Ayak bakımı yaz kış aksatılmamalı”

EVDE YÜZ BAKIMI NASIL YAPILIR?

Evde yüz bakımı, yüzü temizlemek ve nemlendirmek için düzenli olarak yapılan rutin uygulamaları kapsar. Her birey kendi yüz yapısını tanıyıp ona göre bakım yöntemi seçmelidir.

En yaygın cilt tipleri şu şekilde sıralanabilir:

Normal cilt: Cildin dengeli ve sağlıklı olması halidir.

Kuru cilt: Kuru cilt tipik olarak pürüzlü ve gergin olabilir.

Yağlı cilt: Yağlı cilt tipinde sivilce ve akneler oluşabilir. Ancak yağlı cildin faydaları da mevcuttur.

Kırışıklık oluşmasını engelleyerek cilde elastiklik sağlayabilir.

Karma cilt: Karma ciltler hem yağlı hem de kuru cilt özelliklerine sahip olabilir.

Evde yüz bakımı yapmak için belirli rutinler vardır. Bu rutinler şu şekilde sıralanabilir:

Yüzü temizlemek: İlk olarak yüzünüzü temizleyerek başlayabilirsiniz. Bu işlem, diğer rutin işlemler için yüzünüzü fazla yağdan ve kirden arındırarak hazır hale getirir. Dolayısıyla alacağınız verimi en yüksek orana çıkarabilir.

Gözenekleri açmak: Buhar maskesi yaparak gözeneklerinizi açabilirsiniz. Bu işlem yüzünüzü derinlemesine temizlemek için oldukça faydalıdır.

Cilt tipinize uygun maskeyi uygulamak: Evde doğal yollarda hazırlanan karışımlardan cildinize en uygununu seçerek, yüzünüze uygulayabilirsiniz.

Cildinize uygun bir bakım rutini uygulayarak sağlıklı ve ışıldayan bir cilde sahip olabilirsiniz. Bazen stres, hormonal bozukluklar ve diğer sağlık sorunları cildinizde sorunlara yol açabilir. En doğru cilt bakımı rutini için doktorunuza başvurabilirsiniz.

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