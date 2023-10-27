Uzmanından 4. seviye meme kanseriyle ilgili kritik açıklama

Onkoloji Uzm. Dr. Yusuf Günaydın, “4. seviye meme kanserinde bile başarı sağlıyoruz” diyerek uyarılarda bulundu.

Uzmanından 4. seviye meme kanseriyle ilgili kritik açıklama

Onkoloji Uzm. Dr. Yusuf Günaydın, “Günümüzde akıllı ilaçların kullanımı ile tedavide kullandığımız seçeneklerin artmasıyla 4. evre bile olsa meme kanserinin tedavisinde oldukça başarı sağlamaktayız” sözlerini kullandı.

Meme kanseri farkındalık ayı çerçevesinde uyarılarda bulunan Medikal Onkoloji Uzm. Dr. Yusuf Günaydın şunları belirtti:

“Meme kanseri multidisipliner yaklaşılması gerekilen bir hastalıktır. Günümüzde önemi biraz daha arttı. Erken tanı ve cerrahinin yeri kadar gününüzde ileri evre hastalıkta da başarı sağlayabiliyoruz. Son yıllardaki gelişmelerle hastalığın moleküler düzeyindeki sorunları tespit ederek ve bu sorunlara yönelik verdiğimiz tedavi yöntemleri başarı oranlarımızı oldukça arttırdı. Eskiden cerrahi ve radyoterapinin yanında ilaç tedavi olarak çok az seçeneğimiz vardı. Günümüzde akıllı ilaçların kullanımı ile tedavide kullandığımız seçeneklerin artmasıyla 4. evre bile olsa meme kanserinin tedavisinde oldukça başarı sağlamaktayız. Belirli bir yaşa gelmiş kadınların ülkemizdeki tarama programlarına uyarak erken tanı için gerekli merkezlere başvurmaları büyük bir önem arz ediyor. Ülkemizde diğer ülkelere göre oldukça başarı elde ettik. Günümüzde halen kanser denilince korkularak modern tıbbın sunmuş olduğu olanaklardan uzaklaşan bir kısım insanlar var. Asla ve asla meme kanserinin isminden korkmadan modern tıbbın getirdiği imkanlardan kullanarak başarı elde ettiğimiz hastaları düşünerek toplumun hekime güvenmesi ve hekimin sunduğu tedavi olanaklarını kullanması gerekiyor”

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