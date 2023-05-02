Uzmanından astım hastalarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Kantarcı, astım hastaları doktora başvurmakta geç kaldığı açıklayarak uyarılarda bulundu.

Uzmanından astım hastalarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

İHA’nın haberine göre; Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Kantarcı, astım tanısı ve tedavisinden duyulan çekince ve endişeler nedeniyle hastaların doktora başvurmakta geç kaldığını belirterek astımın kontrol edilebilen bir hastalık olduğunu vurgu.

Dr. Kantarcı, ülkemizde astımlı hastaların yüzde 10’undan fazlasının halen sigara içmekte olduğuna dikkat çekerek bunun da tedaviyi zorlaştırdığını dile getirdi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Kantarcı, astım hastalığının görülme sıklığının yaşam ve çevre şartlarının değişmesine bağlı olarak giderek arttığını; tüm dünyada astıma bağlı ölümlerin yılda 250 bin kişi olarak tahmin edildiğini belirtti.

Astımı “tekrarlayan nefes darlığı, hırıltı, göğüste baskı hissi ve öksürük yakınmaları ile kendini gösteren kronik bir solunum yolu hastalığı” olarak tanımlayan Dr. Kantarcı astımın en sık tetikleyicilerinin polen, ev tozu akarları, ev hayvanlarının tüyleri gibi alerjik etkenler ile mesleki ve ev içi kullanılan kimyasallar olduğunu ifade etti.

Atakları arttıran en önemli etkenlerin ise bahsi geçen etkenlerin yanı sıra üst solunum yolu enfeksiyonları, sigara ve ilaçların düzgün ve doğru kullanılmaması olduğunu sözlerine ekledi.

Hastalığın kronik ve semptomlarının değişken olmasının hastaların buna alışmasına ve doktora başvurmada gecikmelere neden olduğuna dikkat çeken Dr. Kantarcı şunları belirtti:

“Ayrıca astım tanısı almaktan korkmak, hastalık ve ilaçlar hakkında yanlış önyargılar yine tedaviye uyumsuzlukla sonuçlanmaktadır. Oysa astım kontrol edilebilen ve geri dönüşümlü bir hastalıktır. Hastadan hastaya değişmekle birlikte genellikle ömür boyu ilaç kullanımı gerektirmez. Astım ilaçları bağımlılık yapmaz. Son yıllarda uzun zamandır kullanılan rutin ilaçlar dışında yeni biyolojik ajanların da tedaviye girmesiyle astım giderek daha kalıcı tedavi edilebilen bir hastalık olmaya başlamıştır”

“BU BELİRTİLER GÖRÜLMÜYORSA ASTIM KONTROL ALTINDA DEMEKTİR”

Dr. Kantarcı, astım hastalığının kontrol altına alındığını gösteren belirtileri şu şekilde sıraladı:

“Gündüz astım yakınması bulunmaması; gece astım nedeni ile uyanmama; hastalığı tedavi eden ve kontrol altında tutan ilaçları kullanırken ayrıca hızlı etkili nefes açıcı ilaçlara ihtiyacının olmaması; nefes ölçümlerinin normal düzeyde olması; günlük işlerin engellenmeden yapılabilmesi”

Dünyada ve ülkemizde bu hastalığın tedavisi ile ilgili gereken her türlü ilacın bulunduğunu hatırlatan Dr. Kantarcı tüm çabalar ile astımı tamamen kontrol altında olan hasta sayısının arttığını ancak halen istenen düzeyde olmadığını ifade etti.

Öne Çıkanlar
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Cilalı Taş devri geri döndü. İlk karikatür Perşembe sabah 08:30’da Güncel
Cilalı Taş devri geri döndü. İlk karikatür Perşembe sabah 08:30’da
Songül Karlı'nın son hali ortaya çıktı. Estetikle bambaşka biri oldu Magazin
Songül Karlı'nın son hali ortaya çıktı. Estetikle bambaşka biri oldu
Halkın vergileri ile yayın yapan TRT'nin gözü Cumhur İttifak'ından başka bir şey görmedi Siyaset
Halkın vergileri ile yayın yapan TRT'nin gözü Cumhur İttifak'ından başka bir şey görmedi
Et ve Süt Kurumu kasaplara da kırmızı et tedarik edecek Ekonomi
Et ve Süt Kurumu kasaplara da kırmızı et tedarik edecek
Telefon bataryası infilak etti Güncel
Telefon bataryası infilak etti
Kadın cinayetleri bitmiyor! Birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfekle öldürdü Güncel
Kadın cinayetleri bitmiyor! Birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfekle öldürdü
Akşener: Ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler. PKK ile barışmaya çalışan hain oğlu haindir Siyaset
Akşener: Ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler. PKK ile barışmaya çalışan hain oğlu haindir