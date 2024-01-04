Sara ve beyin hastalıklarında kullanılan ot ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Celil Kurşun
Sara ve beyin hastalıklarında kullanılan ot ortaya çıktı
İnsanların korkulu rüyası olan sara ve beyin hastalıklarında kullanılan karabaş otu dikkat çekti.

Sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için doğal besinlere yönelen insanlar, karabaş otu gibi pek çok bitkinin mucizevi etkilerini keşfetme süreci sürüyor.

KARABAŞ OTU NEDİR?

Ballıbabagiller familyasından, bir veya çok yıllık otsu bir bitki olduğu bildirildi. Veyahut dip kısmı odunsu bir bitki olduğu biliniyor. Çiçekleri mavi veya menekşe rengindedir. Bir türünden karabaş yağı denilen bir esans çıkarıldığının altı çizildi. Yurdumuzda alçak makilerde bulunur.

KARABAŞ OTUNUN FAYDALARI

-Sara ve beyin hastalıklarında kullanılır.

-Sakinleştirici etkisi bulunur

- Ağrıları geçirir.

-Kalbe kuvvet verir. Damar sertliğinde faydalıdır.

-Balgam söker.

-Yaraların hızlı iyileşmesini sağlar

-İdrar yolu sorunlarına iyi gelir

-Uyuşukluğu giderir, zindelik verir.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir

-Kan dolaşımının düzenlenmesinde etkilidir

KARABAŞ OTU NASIL KULLANILIR?

Karabaş otu, hem parfüm hem de çay yapımında kullanılan çok yönlü bir bitki olduğu biliniyor. Ayrıca karabaş otu yağı, ağrı kesici ve sakinleştirici özellikleriyle biliniyor. Masaj yağı olarak da tercih edildiği bildirildi.

Karabaş çayı, kuru veya taze karabaş otunun çiçek ve yapraklarından hazırlanmasıyla biliniyor.

Kaynar suyla demlendikten sonra içilebileceğinin altı çizildi.

Karabaş otunun çiçekleriyle de lezzetli bir reçel yapılabileceği önerildi.

Bu reçelin de sağlığa faydalarının olduğu bildirildi.

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