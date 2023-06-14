Uzmanından çocuklarda romatizma tedavisi uyarısı

İHA’nın haberine göre; Çocuklarda hareket sistemini etkileyen romatizmal hastalıkların çocukların tümünde hareket yeteneği ile birlikte diğer vücut sistemlerini de etkilediğini belirten Romatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürler, “Çocuklarda romatizma her yaşta görülebilir. Bu tür hastalıklar dikkatli ve sürekli tedavi edilmezse kalıcı ve sakatlık bırakıcı eklem değişikliklerine yol açabilir” sözlerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Gürler, “Çocuklarda hareket sistemini etkileyen romatizmal hastalıklar çocukların tümünde hareket yeteneği ile birlikte diğer vücut sistemlerini de etkiler. Çocuklarda romatizma her yaşta görülebilir. Bu tür hastalıklar dikkatli ve sürekli tedavi edilmezse kalıcı ve sakatlık bırakıcı eklem değişikliklerine yol açabilir” ifadelerini kullandı.

KONTROL ALTINA ALINAMAYAN ATEŞ VE CİDDİ EKLEM TUTULUMLARINA DİKKAT

Çocuklarda sık görülen romatizmal hastalıklardan bahseden Dr. Öğr. Üyesi Gürler, “Çocukluk çağının en çok karşılaşılan romatolojik hastalığı Jüvenil İdiopatik Artrit (JİA)’dır. JİA’nın en ağır şekli olan Sistemik Jüvenil İdiopatik Artrit (SJİA) çocukların ortalama olarak yüz binde 15’inde görülür ve kontrol altına alınamayan ateş ve ciddi eklem tutulumları ile ortaya çıkar. Bu hastalık tipinde vücuttaki tüm organlarda etkilenme ve fonksiyon bozukluğu görülebilir. Hastalığa karaciğer-dalak büyümesi ve kalp zarında sıvı toplanması da eşlik edebilir. Hasta çocukta bu duruma yol açan kontrolsüz olarak ortaya çıkan iltihap durumudur. Bu iltihaba enfeksiyon dışı nedenler yol açar. Hastalık zamanında kontrol altına alınamazsa oluşabilecek makrofaj aktivasyon sendromu adı verilen durum nedeniyle ölüme yol açabilir” diye konuştu.

SJİA KONTROL ALTINA ALINABİLİR

Hastalıklarının tedavisinin mümkün olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Gürler, şu bilgileri paylaştı:

“SJİA çocukta zamanında tanılandırılır ve iyi bir çocuk romatoloji merkezinde hasta kontrol altına alınırsa tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Hastalığın tedavisinde öncelikle kortizon ve uzun etkili ilaçlar adını verdiğimiz ilaçlar kullanılır. Bu grup ilaçlar hastaların yüzde 40’ında hastalık bulgularını kontrol altına alabilir. Kalan yüzde 60’lık grup hastada ise hastalığın gidişini son 10 yıllık dönemde etkin olarak değiştiren biyolojik ilaçlar adını verdiğimiz ilaçlar kullanılır. Son 10 yıllık dönemin öncesinde çocuklarda bu ilaçlar kullanılmadan ciddi eklem hasarları oluşurken bugün için artık bu grup ilaçların kullanımı ile hasarların oluşumu tamamen önlenmiştir.”

BİYOLOJİK İLAÇLAR TERCİH EDİLEBİLİR

Tedavide kullanılan biyolojik ilaçlar ile hastalığın kalıcı hasar yapmasının da önüne geçildiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Gürler, “Tüm dünyada güncel tedavide kullanılan biyolojik ilaçların tümü ülkemizde de bulunmaktadır. Hastaların belli ilaç kullanım aşamalarını ve bazı onay prosedürlerini geçtikten sonra bu ilaçlara ulaşmaları mümkün olabilmektedir” diyerek sözlerini bitirdi.