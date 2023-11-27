Uzmanından çocuklardaki havale için kritik ilaç uyarısı

Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. M. İbrahim Turan çocuklarda uygulanan Video EEG monitorizasyonu hakkında bilgiler verdi.

Çocuk Nörolojisi Kliniği’nde çocuklarda epilepsi, otizm, mental retardasyon ve diğer birçok nörolojik hastalıklarda görülebilen beyindeki anormal elektriksel aktivitelerin tespitinde önemli veriler alabilen Video EEG Monitorizasyon cihazı hizmet vermeye başladı.

Çocuklarda uygulanan Video EEG monitorizasyonu hakkında Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. M. İbrahim Turan, “Hastanemizde bulunan Video EEG monitorizasyonu en az 2 saat olmak üzere uzun süreli kayıt yapma imkanı sağlamaktadır. Yüksek çözünürlüklü 2 adet kamera eşliğinde, özel bir odada çocuğun günlük yaşamı içinde nöbet takibi yapılmakta, nöbetin kamera eşliğinde öncesinde görülen zarflar belirlenebilmekte ve nöbetin karakteri ve süresi belirlenebilmektedir. Bu esnada eş zamanlı eşlik eden keşifler, kalp ritim ve solunum paternleri değerlendirilebilmektedir. Çocukta beynin uyanıklık ve uyku dönemlerinin izlenmesi ile beraber nöbet esnasında veya nöbet olmadığı zamanlarda beynin elektriksel aktivitesi tam olarak değerlendirilebilmekte ve en önemlisi epileptik nöbete neden olan odağın tam olarak belirlenmesine imkan sağlamaktadır. Bu düşüncede, uzun süreli Video EEG Monitorizasyonu özellikle epilepsi hastalarında uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde en önemli yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca dirençli nöbetleri olan ve klasik entiepileptik ilaçlara yanıt vermeyen epilepsi hastalarında cerrahi, epilepsi pili gibi ileri tedavi yöntemleri imkanı olup olmadığı araştırılabilmektedir” dedi.

“ÇOCUĞUN GEREKSİZ HAVALE İLACI KULLANMASININ ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR”

Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. M. İbrahim Turan, uzun süreli Video EEG Monitorizasyonu ile özellikle çocuklarda geceleri olan uyku bozuklukları, senkop, hareket bozuklukları ve psikojenik (yalancı) nöbetler ile karışabilen epileptik nöbetlerin ayırıcı tanısını kesin olarak yapılabildiğini, çocuğun gereksiz havale ilacı kullanmasının önüne geçilebildiğini belirtti. Turan, uzun süreli Video EEG Monitorizasyonu ile uygulanan tedavilerin ileri düzeyde deneyim ve donanım gerektiren bir işlem olduğunu ve sadece belirli merkezlerde yapılabildiğine vurgu yaptı.