Depremzedeler için kurulan çadır kentte 4-6 yaş için kuran kursu. Alelacele açtılar

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Gaziantep'in Nurdağı ilçesi yerle bir oldu. Depremzede öğrencilerin eğitimiyle ilgili tartışmalar sürerken çadır kentte depremzede çocuklar için Kuran kursu açıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 17 Şubat’ta Gaziantep Nurdağı’nda kurulan çadır kentte Gaziantep Müftülüğü tarafından çocuklar için kurulan Kuran kursunun görüntülerini paylaştı.

EĞİTİM İŞ’TEN TEPKİ

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay söz konusu duruma tepki göstererek çocukların deprem travmalarına nasıl yaklaşılması gerektiğini bilen uzman eğitimciler tarafından eğitilmesi gerektiğini ifade etti.

"DİYANET VAZİFE ÇIKARMASIN"

Eğitimin devam etmesi gerektiğinin altını çizen Özbay, “O çocukların belki de en çok ihtiyacı olduğu şey onlara nasıl yaklaşacağını bilen kişilerin olmasıdır. Diyanet, deprem vergilerinin nereye gittiğine ve alınmayan tedbirlere ilişkin bir şey söylemiyor. Ancak söz konusu eğitim olduğunda kendine vazife çıkarıyor” ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur” sözünü anımsatan Özbay, “Bugün bir neslin liyakat sahibi olmayan kişilerce, sırf kendi nesil yetiştirme projelerine feda edildiğini görüyoruz” dedi.