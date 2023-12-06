Uzmanından dikkat çeken güzellik merkezlerindeki cihazlar uyarıları

Uzman Uğur Ölmez, danışanlarına sağlıklı ve güven odaklı bir şekilde hizmet vermek isteyen sektör oyuncularının yeni nesil yerli lazer epilasyon cihazlarını tercih ettiğini belirten güzellik merkezlerinde kullanılan cihazların düzenli aralıklarla bakımının yapılması gerektiğini söyledi.

Güzellik merkezlerinde kullanılan cihazların kalitesinin ve bakımının önemine dikkat çeken Uğur Ölmez şunları dile getirdi:

“Teknolojik gelişmeler sayesinde tüylerden kalıcı olarak kurtulmak mümkün. Ancak bunun için her cilt ve tüy tipine uygun cihazları seçmek gerekiyor. Çünkü, bireyler epilasyon yaptıracakları sağlık ya da güzellik merkezini seçmeden önce araştırma aşamasında en çok bu kriteri göz önünde bulunduruyor. Epilasyon yaptıracakların en çok endişe ettiği konulardan biri olan cihazların ten rengiyle uyumu ve ince tüyleri görerek yok etmesi hususlarında yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. En iyi sonucun alındığı yeni nesil cihazlar geliştirdik. Son teknolojiyi kullandığımız lazer epilasyon ve güzellik cihazlarımızın tamamını üretim fabrikamızda kendimiz üretiyoruz. Güzellik merkezlerine hem daha uygun maliyetlerle cihaz sunabiliyor, hem de Türkiye’nin her yerine 48 saat içerisinde arıza çözüm garantisi verebiliyoruz. Ayrıca başta Avrupa ve Ortadoğu olmak üzere dünyanın pek çok yerine ihracat yaparak ülke ekonomimize katkıda bulunuyoruz”

“CİHAZ KULLANIMI İÇİN UZMAN EKİPLERİMİZLE EĞİTİM VERİYORUZ”

Türkiye'nin her yerine teslimat yaptıklarını ve cihazların kurulumunu uzman ekipleriyle gerçekleştirdiklerini aktaran Uğur Ölmez, sözlerini şöyle bitirdi:

“Cihazlarımızın Türkiye'de 6 bin, dünya genelinde ise 8 binden fazla kullanıcısı bulunuyor. 15 yıllık deneyimimizle ürettiğimiz epilasyon cihazları için Türkiye'nin her yerinde 48 saat içinde arıza çözüm garantisi de veriyoruz. Ayrıca cilt gençleştirme, dövme silme, bölgesel zayıflama ve vücut şekillendirme, kas geliştirme gibi birçok güzellik salonlarında kullanılan cihazlarında üretimini yapıyoruz.”

