Uzmanından epilepsi hastasına soğan ve kolonya koklatmayla ilgili kritik uyarılar

Epilepsinin epileptik nöbetler şeklinde kendini gösteren ve çok sık rastlanan bir hastalık olduğunu söyleyen uzmanlar, hastalık ve yanlış bilinenler konusunda bilgilendirdi.

Nöroloji Uzmanı Dr. Didem Er, epilepsinin kalıtsal olmadığını, nedeni bilinmeyen epilepsilerin çoğunlukta olduğunu, nedeni bilinenlerde ise doğumsal bozukluklar olduğunu vurgulayarak, “Epilepsinin nedenleri arasında doğum sırasında yaşanan sorunlar, kafa yaralanmaları, beyin damar hastalıkları, beyin tümörleri, beyin enfeksiyonları ve aşırı alkol kullanımı gibi durumlar sayılabilir.

Epilepsi çocuklara anne-babadan geçmez, çünkü kalıtsal bir hastalık değildir. Ancak bazı ailelerde epilepsiye yatkınlık daha fazladır. Epilepsinin ortaya çıkması için de bazı dış etkenlerin etkisi olmalıdır” diye konuştu.

Epilepsi, vücudun bazı bölgelerinde veya tamamında kasılmalar, bilinç kaybı, düşme, korku, dejavu gibi belirtilerle ortaya çıkan bir sinir sistemi hastalığıdır. Uzm. Dr. Didem Er, epilepsinin farklı türlerinin olduğunu ve bunların tanınmasının önemli olduğunu söyledi.

‘Büyük epilepsi nöbetleri’ olarak bilinen en yaygın türde, kişi kol ve bacaklarını çırpınır, yüzü morarır, ağzından köpük gelir ve bir süre sonra kendine gelir. ‘Absans’ olarak adlandırılan bir başka türde ise, çocuklar yazı yazarken veya konuşurken aniden durur, cevap vermez ve sonra normal aktivitelerine devam eder. Erişkinlerde ise ‘şaşkınlık’ nöbetleri görülebilir. Bu nöbetlerde kişi gözlerini sabitler, anlamsız konuşur, sorulara cevap vermez ve nöbet sonrası yaşadıklarını hatırlamaz. Bu nöbetler genellikle kısa sürer” dedi.

“EPİLEPSİ TEDAVİSİNDE İLAÇLAR VE CERRAHİ MÜDAHALE SEÇENEKLERİ VARDIR”

Epilepsi tedavisinde ilaçların yanı sıra cerrahi müdahalenin de başarılı sonuçlar verdiğini belirten Uzm. Dr. Er, epilepsi nöbeti geçiren bir kişiye nasıl davranılması gerektiğini anlattı.

Uzm. Dr. Er, “Eğer nöbet 1-2 dakikadan uzun sürüyorsa, hasta en yakın hastaneye götürülmelidir. Nöbet sırasında hastanın etrafındaki tehlikeli cisimlerden uzaklaştırılması, boğazını sıkan giysilerin gevşetilmesi, ağzına bir şey sokulmaması, kol ve bacaklarının zorlanmaması gerekir. Nöbet geçiren kişiye soğan, kolonya gibi şeyler koklatmak hiçbir işe yaramaz. Nöbet sonrası hasta yorgun hissedebilir, biraz dinlenmesi sağlanmalıdır” diye konuştu.

Uzm. Dr. Er, epilepsi hastalarının yaşam kalitesini artırmak için şunları yapmaları gerektiğini söyledi:

“Epilepsi hastaları açlık, uykusuzluk, stres, depresyon gibi durumlardan kaçınmalıdır. Ateşli hastalıkların tedavi edilmesi, alkol, uyuşturucu, titrek ve parlak ışıklardan uzak durulması önemlidir. Hekim önerisi olmadan ilaç kullanılmamalıdır. Epilepsi hastaları normal bir yaşam sürebilir, ancak nöbetlerini kontrol altına almak için doktorun tavsiyelerine uymalıdır.”