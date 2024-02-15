Uzmanı epilepsi hastalarına yapılmaması gereken ilk müdahaleyi açıkladı

Doç. Dr. Osman Korucu, epilepsi hastalarının nöbet sırasında ağızlarını zorla açmaya çalışmanın ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini belirtti.

Doç. Dr. Korucu, hastanın ağzını açmaya, soğan koklatmaya gibi işlemler yapmamalı ve nöbetin sona ermesi beklenmesi gerektiğini vurguladı.

Epilepsi Hastalığı farkındalık haftası sebebiyle açıklama yapan Nöroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Osman Korucu, kişilerde aynı aralıklarla tekrar eden belirtiler görüldüğünde ve bu durumun belli aralıklarla sürdüğünde uzman yardımı alınması gerektiğini vurguladı.

“ANİ ANORMAL KASILMA BENZERİ BELİRTİLER GÖSTERDİĞİ BİR DURUMDUR”

Epilepsi Hastalığı hakkında bilgi veren Korucu, epilepsi beyindeki sinir hücrelerinin ani anormal kasılma benzeri belirtiler gösterdiği bir durumdur. Ortalama bir iki dakika devam eden nöbetlerle tanımlanır. Toplumda yüzde 1 oranında rastlandığı bilinmekte ve kadın erkek cinsiyet arasında eşit oranda görülüyor. Epilepsi en çok çocukluk ve yaşlılık döneminde ortaya çıkmakla birlikte her yaş grubunda rastlanıldığı bilinmektedir. Çocuklukta epilepsinin en çok nedenleri doğuştan gelen bozukluklar, genetik faktörler ve metabolik hastalıklardır. Genç yaşta epilepsilerde ise en çok neden travma, beyin tümörü ve beyini etkileyen enfeksiyonlardır. Yaşlılıkta ise epilepsi; genellikle akut hasar, beyindeki damar tıkanması, beyin kanaması gibi nedenlerle ortaya çıkmakta. Bunun yanında yaşlılıkta görülen tümörler ve enfeksiyonlar da epilepsiye sebep olmaktadır. Epilepsi nöbetleri genellikle 30 saniye ile 2 dakika arasında sürmekle birlikte 5 dakikadan fazla süren nöbetler ya da 5 dakika içinde tekrar eden nöbetler olduğunda tıbbi müdahale gerekmektedir epilepsi ani tekrarlayıcı ve kronik bir hastalık olduğu belirtti.

Hastaların belli aralıklarla nöbet geçirdiğini ve nöbet aralıklarının tahmin edilemediğini söyleyen Korucu, nöbetlerin sıklığını ve şiddetini azaltmak isteyen hastaların tedavi görmesi gerektiğini ifade etti.

“EPİLEPSİ NÖBETLERİ BEYNİN BİRKAÇ FARKLI BÖLGESİNDEN KAYNAKLANABİLİR”

Epilepsi nöbetlerinin beynin birkaç farklı bölgesinden kaynaklanabileceğini anlatan Korucu, “Toplumda sıklıkla bilinç kaybının eşlik ettiği kasılma ve gevşemelerle seyreden nöbetler bilinmesine rağmen epilepsi nöbetleri çok çeşitli belirtilerle kendini belli edebilir. Hayal görme, halüsinasyon, uyuşma, karıncalanma, elektriklenme gibi belirtiler ya da dalgınlık şeklindeki nöbetler sık rastlanılan nöbet türleridir. Nöbetler basit ve yaygın olarak kabaca iki tipe ayrılmaktadır. Basit nöbetlerde bilinç kaybı olup olmadığına göre sınıflandırılmaktadır. Basit nöbetlerde de beyinden diğer kısma yayılarak tüm vücutta kasılma, ağızdan köpük gelme gibi belirtiler ve bilinç kaybı görülebilmektedir'' ifadelerini kullandı.

Epileptik nöbet geçiren hastanın ağzını açmaya zorlamanın veya cisim sokmanın ciddi sonuçlara neden olabileceğini söyleyen Korucu, ''Bu yüzden nöbet geçiren hastada yapılması gereken ilk ve en önemli şey hastanın yan yatırılması başının hafif yukarı kaldırılması ve nöbet geçiren hastanın yaralanmasını önlemek için ortamda bulunan delici kesici ya da ciddi yaralanmaya yol açacak aletlerin uzaklaştırılmasıdır. Nöbet geçiren hastanın çevresinde güvenli alan yaratılması en doğru yöntemdir'' şeklinde konuştu.