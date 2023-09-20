Uzmanından kanser tedavisinde yeterli su desteği uyarısı

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ahmet Büyükyörük, kanser tedavisinde yeterli su içmenin önemine dikkat çekerek, kanser tedavisi sürecinde su alımının tedavinin olumsuz etkilerini azalttığını kaydetti.

KAYNAK: İHA
Uzmanından kanser tedavisinde yeterli su desteği uyarısı

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ahmet Büyükyörük, kanser tedavisinin çeşitli nedenlerden dolayı susuzluğa neden olabileceğini söyledi.

Uzm. Dr. Ahmet Büyükyörük, “Vücutta susuzlukta, vücudunuz aldığından daha fazla sıvı kaybeder. Vücudunuzda yeterli su olmadığında, organlar olması gerektiği gibi çalışamaz. Kanser tedavisinde kusma ve ishal gibi yan etkiler çok fazla sıvı kaybetmenize neden olabilir. İlaçlar, ameliyatlar, radyasyon tedavisi, kemoterapi ve hatta tedavinizle birlikte yediğiniz yiyecekler de buna neden olabilir. Kanser tedavisi görürken, ateşe neden olabilecek bir enfeksiyon geçirme riskiniz vardır. Yüksek sıcaklık, ateş susuzluğa neden olabilir. Susuzluk ise vücutta ateş ve yüksek sıcaklığa neden olur. Bu durum en kısa sürede çözülmezse kısır döngü ile susuzluk daha derinleşebilir” dedi.
Vücutta çeşitli sebeplerle olması gerekenden daha fazla sıvı kaybı yaşanmasının dehidrasyon olarak tanımlandığını ifade eden Dr. Ahmet Büyükyörük, kanser hastalarında dehidrasyonun tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, “Ağız, dil veya dudak kuruluğu, baş dönmesi, zayıf veya yorgun hissetmek, mide bulantısı, kabızlık, kuru cilt, şişmiş, kuru, çatlamış dil, hızlı kilo kaybı, baş ağrısı, koyu sarı idrar veya daha az idrar, sinirlilik dehidrasyon belirtileridir” şeklinde konuştu.

Radyasyon Onkolojisi Uzm. Dr. Ahmet Büyükyörük, kanser tedavisinden önce, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında yeterince su içildiğinden emin olmak gerektiğini vurguladı. Dr. Büyükyörük, “Bütün gün yudumla su içmek gerekir. Susadığınızda su içmek yeterli değildir. Susuz kalabilir ve asla susuzluk hissetmeyebilirsiniz. Bazı sağlık uzmanları, ishal veya kusmanız varsa daha da fazla olmak üzere günde en az 8 bardak sıvı almanızı önerir. Özellikle kanser tedavisi sırasında hastanın durumuna göre bilgi vermek en doğrusudur. Doktorunuza ne kadarının sizin için doğru olduğunu sormanız gerekir. Karpuz, marul ve brokoli gibi su içeriği yüksek yiyecekleri seçebilirsiniz. İçmek veya yemek yemek istemiyorsanız buz parçaları da deneyebilirsiniz. Her seferinde birkaç tanesi size biraz sıvı verecektir. Bir bardak suya eklemek çok zaman alır ama her damla yardımcı olur” diye konuştu.

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