Uzmanından korkutan akciğer uyarısı

Editör: Erkavim Yıldırım

Göğüs hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Nigar Halis, kişinin sigara kullanımında insan vücudunda bıraktığı hasarlar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Nigar, “Hastalıkları önlemenin yolu sigaraya hiç başlamamaktan, başlandıysa da bırakmaktan geçiyor. Biz de hastanemizde bu sene sigara bırakma polikliniğimizi açtık. Akciğer nakli yapan bir hastaneyiz. Aynı zamanda ben akciğer naklinde çalışan bir göğüs hastalıkları uzmanıyım. Ama oraya gelen son dönem akciğer hastalığı gelişmiş hastaların çoğunun altta yatan, buna sebep olan etkeni sigara içmeleridir. Bunu biz baştan eğer engellersek hiç nakile ihtiyaç kalmayacağını düşünerek sigara bırakma polikliniğimizi başlattık.” diye konuştu.

SİGARA HER TÜRLÜ KANSERİ GELİŞTİRİR

Dr. Ayşe Nigar Halis, “Sigara vücutta emildiği anda 8 bin tane zararlı madde, ki bunlardan 100'e yakını kanserojen madde, bunların hepsinin kana karışmasıyla tüm organlara zarar veriyor. Kalp damar hastalıklarından, felç geçirmeye, kalp krizi ve çok sayıda kanser, başta akciğer kanseri olmak üzere, akciğer kanserinin yüzde 90'ının sebebi sigaradır. Sigara mesane kanserinden, diğer mide kanserlerine ve şeker hastalığına kadar her türlü vücuttaki hücreye zararı olan bir maddedir. Ve maalesef sigara satışı yasal olduğu için toplumda kabul görmüş bir zehirli maddedir.” şeklinde konuştu.

“SİGARAYI BIRAKMAK MÜMKÜN”

Sigarayı bırakmanın mümkün olduğunu söyleyen Dr. Ayşe Nigar Halis, şunları söyledi:

“Sigarayı bırakmak tabii ki mümkün. İlk başta kişinin istemesiyle mümkün. Sigara bırakmayı istemeyen, bunu gündemine almayan, bunu kendini hazır hissetmeyen bir kişiye sigarayı bıraktırmak mümkün değil. Önce kişinin sigara bırakmayı kendini hazırlaması lazım. Bunu istemesi lazım. O yüzden sigara bırakma poliklinikleri randevulu yapılan polikliniklerdir. Sigara kullanan kişinin gittiği hekim tarafından ‘sigara içiyor musun' diye sorması bile hastalar için çok kıymetli. Sigarayı içen bir kişiye, ‘sigarayı bırakman gerekiyor' diye öneride bulunmak bile sigarayı bıraktırmada etkili bir yöntem. Sigara bırakmaya kişinin kendini hazır hissettiği anda sigara bırakma polikliniğimize randevu alarak gelmesi bunun için önden bir hazırlık, bir çaba sarf ederek bize gelmesi sigarayı bırakmanın başarısını artıran en önemli faktördür. Yoksa istemeyen bir kişiye sigarayı bıraktırmak söz konusu değil. O bilinçte olmak lazım.”

SİGARA BIRAKTIĞINIZDA EN ÖNEMLİ HAFTALAR HANGİLERİ?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Nigar Halis şu bilgileri verdi:

“Polikliniğimize gelen hastalara öncelikle bir ön görüşme yapıyoruz. Ardından kişiyi tanıyınca ona uygun, ona yardımcı yöntemler tavsiye ediyoruz. Bunlar ağız yoluyla içilen hap tarzında ilaçlar da olabilir, nikotin bandı, nikotin sakızı, nikotin replasman tedavisi dediğimiz yöntemler de olabilir. Daha sonra o kişileri takibe alıyoruz. Belli aralarla kontrole çağırıyoruz. Sigara bıraktığınız anda ağır bağımlı bir kişinin özellikle ilk 3 haftası en zor geçen dönemidir. ilk 3 haftada yoksunluk belirtileri oluyor. Bu bir madde bağımlılığı. Maddenin vücuttan eksildiği an kişide stres, huzursuzluk, uyku problemleri, sinirlilik hali, sürekli bir şeyin eksik olması, aklında konsantrasyonunda sıkıntı, oluşturan bir maddeye ulaşma ihtiyacı oluyor. İlk 3 haftada özellikle kişiye destek vermemiz çok önemli. Kişinin kendi kendilerine bırakmayı denediklerinde başarısız olan ve bir kısır döngüye giren, “bırakmayı her seferinde deniyorum ama bir günü bile dolduramıyorum. İkinci, üçüncü günden sonra tekrar başlıyorum, ya da 10 bıraktım ama geri başladım” deyip aynı şeyi defalarca yaşayan, aynı kısır döngüden kurtulamayan kişilere kesinlikle bırakmalarına yardımcı olmak için biz burada bu polikliniğimizi açtık ve yardıma hazırız.”

İHA